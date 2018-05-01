У Санкт-Петербурзі на демонстрації затримали активістів, які несли прапори України і західних країн

Сьогодні у північній столиці РФ також проходить акція на підтримку месенджера Telegram

У Санкт-Петербурзі на першотравневій демонстрації затримали близько 10 осіб активістів, у яких були з собою прапори України і західних країн. У спільноті «Демократичний Петербург» повідомили, що у затриманих були прапори України, Великобританії, США, Фінляндії, Ізраїлю, Грузії та Євросоюзу. Також в ході демонстрації була затримана



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Сьогодні у північній столиці РФ також проходить акція на підтримку месенджера Telegram

У Санкт-Петербурзі на першотравневій демонстрації затримали близько 10 осіб активістів, у яких були з собою прапори України і західних країн.

У спільноті «Демократичний Петербург» повідомили, що у затриманих були прапори України, Великобританії, США, Фінляндії, Ізраїлю, Грузії та Євросоюзу.

Також в ході демонстрації була затримана активістка Варвара Михайлова, яка прийшла з портретами Володимира Путіна, а також активіст Олексій Назаров з райдужним прапором.

На Первомае в Петербурге двое задержанных: Алексея Назарова задержали за радужный флаг, а меня за портрет Путина в колонне Партии Мёртвых. pic.twitter.com/3XMH1Ne6fa — Varya Zloy (@BukvaCe) 1 мая 2018 г.

Крім першотравневої демонстрації в Петербурзі 1 травня проходить акція на підтримку месенджера Telegram. За оцінкою «Фонтанки», на акцію прийшло менше тисячі осіб.