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    У Санкт-Петербурзі на демонстрації затримали активістів, які несли прапори України і західних країн

    Сьогодні у північній столиці РФ також проходить акція на підтримку месенджера Telegram
    У Санкт-Петербурзі на першотравневій демонстрації затримали близько 10 осіб активістів, у яких були з собою прапори України і західних країн. У спільноті «Демократичний Петербург» повідомили, що у затриманих були прапори України, Великобританії, США, Фінляндії, Ізраїлю, Грузії та Євросоюзу. Також в ході демонстрації була затримана
    • Сьогодні, 13:36
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    Сьогодні у північній столиці РФ також проходить акція на підтримку месенджера Telegram

    У Санкт-Петербурзі на першотравневій демонстрації затримали близько 10 осіб активістів, у яких були з собою прапори України і західних країн.

    У спільноті «Демократичний Петербург» повідомили, що у затриманих були прапори України, Великобританії, США, Фінляндії, Ізраїлю, Грузії та Євросоюзу.

    Також в ході демонстрації була затримана активістка Варвара Михайлова, яка прийшла з портретами Володимира Путіна, а також активіст Олексій Назаров з райдужним прапором.

    Крім першотравневої демонстрації в Петербурзі 1 травня проходить акція на підтримку месенджера Telegram. За оцінкою «Фонтанки», на акцію прийшло менше тисячі осіб.

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