У Санкт-Петербурзі на демонстрації затримали активістів, які несли прапори України і західних країн
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Сьогодні у північній столиці РФ також проходить акція на підтримку месенджера Telegram
У Санкт-Петербурзі на першотравневій демонстрації затримали близько 10 осіб активістів, у яких були з собою прапори України і західних країн.
У спільноті «Демократичний Петербург» повідомили, що у затриманих були прапори України, Великобританії, США, Фінляндії, Ізраїлю, Грузії та Євросоюзу.
Також в ході демонстрації була затримана активістка Варвара Михайлова, яка прийшла з портретами Володимира Путіна, а також активіст Олексій Назаров з райдужним прапором.
На Первомае в Петербурге двое задержанных: Алексея Назарова задержали за радужный флаг, а меня за портрет Путина в колонне Партии Мёртвых. pic.twitter.com/3XMH1Ne6fa— Varya Zloy (@BukvaCe) 1 мая 2018 г.
Крім першотравневої демонстрації в Петербурзі 1 травня проходить акція на підтримку месенджера Telegram. За оцінкою «Фонтанки», на акцію прийшло менше тисячі осіб.