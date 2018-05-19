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    У Саудівській Аравії арештували активістів, які виступають за права жінок

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    у Саудівській Аравії правоохоронці затримали активістку&nbsp;Лоуджан Хатлуль
    у Саудівській Аравії правоохоронці затримали активістку Лоуджан Хатлуль

    Активістів підозрюють у «спробах підірвати безпеку і стабільність королівства»

    У Саудівській Аравії заарештували сімох активістів, що борються за права жінок.

    Про це повідомляє правозахисна організація Human Rights Watch.

    Зазначається, що серед затриманих двоє чоловіків і п'ятеро жінок.

    У том числі, правоохоронці затримали активістку Лоуджан Хатлуль, яку вже двічі заарештовували, зокрема, за спробу в'їхати в країну на машині.

    Як повідомляє AFP, влада запідозрила активістів у «спробах підірвати безпеку і стабільність королівства», також затриманих інкримінують «підозрілі контакти з іноземними державами».

    Нагадаємо, в Саудівській Аравії на матчі національного чемпіонату з футболу «Аль-Ахлі Джидда» - «Аль-Батін» вперше в історії країни були присутні жінки.

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