У Саудівській Аравії арештували активістів, які виступають за права жінок

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у Саудівській Аравії правоохоронці затримали активістку Лоуджан Хатлуль

Активістів підозрюють у «спробах підірвати безпеку і стабільність королівства»

У Саудівській Аравії заарештували сімох активістів, що борються за права жінок.

Про це повідомляє правозахисна організація Human Rights Watch.

Зазначається, що серед затриманих двоє чоловіків і п'ятеро жінок.

У том числі, правоохоронці затримали активістку Лоуджан Хатлуль, яку вже двічі заарештовували, зокрема, за спробу в'їхати в країну на машині.

Як повідомляє AFP, влада запідозрила активістів у «спробах підірвати безпеку і стабільність королівства», також затриманих інкримінують «підозрілі контакти з іноземними державами».

Нагадаємо, в Саудівській Аравії на матчі національного чемпіонату з футболу «Аль-Ахлі Джидда» - «Аль-Батін» вперше в історії країни були присутні жінки.