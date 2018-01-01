У Саудівській Аравії жінки вперше в історії відвідали футбольний матч на стадіоні (відео)
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Для жінок розроблена окрема квиткова програма, їх пропускають на трибуну через електронні ворота
У Саудівській Аравії на матчі національного чемпіонату з футболу «Аль-Ахлі Джидда» - «Аль-Батін» присутні жінки.
Це перший подібний випадок в історії країни.
Жінкам також дозволять відвідати ще одну гру на наступний день і ще одну - 18 січня.
Рішення дозволити жінкам відвідувати футбольні матчі входить в програму влади Саудівської Аравії з розширення їх прав.
Король Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд, правлячий з початку 2015 го, розширив їх обмежені права: наприклад, вже в 2018 році жінки зможуть самостійно керувати автомобілями, ходити на стадіони, в ресторани і кінотеатри, а ученицям державних шкіл дозволено займатися спортом.
У трьох містах - Ер-Ріяді, Ед-Даммамі і Джидді - переобладнали стадіони, щоб створити спеціальні сектора для вболівальниць.
Для жінок розроблена окрема квиткова програма, їх пропускають на трибуну через електронні ворота.
Нагадаємо, що головним тренером «Аль-Ахлі» є Сергій Ребров.
HISTORIC. Women & families arriving to @KASCJed Stadium for @AlAhli_FC v @AlBatinClub. The first time in #SaudiArabia's history women are allowed to attend football matches. pic.twitter.com/kcPOnrUbIF— Ahdaaf (@ahdaafme) 12 января 2018 г.
Джерело: ua.tribuna.com