У Саудівській Аравії жінки вперше в історії відвідали футбольний матч на стадіоні (відео)

У Саудівській Аравії на матчі національного чемпіонату з футболу «Аль-Ахлі Джидда» - «Аль-Батін» присутні жінки.

Це перший подібний випадок в історії країни.

Жінкам також дозволять відвідати ще одну гру на наступний день і ще одну - 18 січня.

Рішення дозволити жінкам відвідувати футбольні матчі входить в програму влади Саудівської Аравії з розширення їх прав.

Король Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд, правлячий з початку 2015 го, розширив їх обмежені права: наприклад, вже в 2018 році жінки зможуть самостійно керувати автомобілями, ходити на стадіони, в ресторани і кінотеатри, а ученицям державних шкіл дозволено займатися спортом.

У трьох містах - Ер-Ріяді, Ед-Даммамі і Джидді - переобладнали стадіони, щоб створити спеціальні сектора для вболівальниць.

Для жінок розроблена окрема квиткова програма, їх пропускають на трибуну через електронні ворота.

Нагадаємо, що головним тренером «Аль-Ахлі» є Сергій Ребров.

HISTORIC. Women & families arriving to @KASCJed Stadium for @AlAhli_FC v @AlBatinClub. The first time in #SaudiArabia's history women are allowed to attend football matches. pic.twitter.com/kcPOnrUbIF