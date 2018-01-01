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    У Саудівській Аравії жінки вперше в історії відвідали футбольний матч на стадіоні (відео)

    Для жінок розроблена окрема квиткова програма, їх пропускають на трибуну через електронні ворота
    У Саудівській Аравії на матчі національного чемпіонату з футболу «Аль-Ахлі Джидда» - «Аль-Батін» присутні жінки. Це перший подібний випадок в історії країни. Жінкам також дозволять відвідати ще одну гру на наступний день і ще одну - 18 січня. Рішення дозволити жінкам відвідувати футбольні матчі входить в програму влади
    • Сьогодні, 20:50
    • Розсилка
    Фото: Getty Images
    Фото: Getty Images

    Для жінок розроблена окрема квиткова програма, їх пропускають на трибуну через електронні ворота

    У Саудівській Аравії на матчі національного чемпіонату з футболу «Аль-Ахлі Джидда» - «Аль-Батін» присутні жінки.

    Це перший подібний випадок в історії країни.

    Жінкам також дозволять відвідати ще одну гру на наступний день і ще одну - 18 січня.

    Рішення дозволити жінкам відвідувати футбольні матчі входить в програму влади Саудівської Аравії з розширення їх прав.

    Король Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд, правлячий з початку 2015 го, розширив їх обмежені права: наприклад, вже в 2018 році жінки зможуть самостійно керувати автомобілями, ходити на стадіони, в ресторани і кінотеатри, а ученицям державних шкіл дозволено займатися спортом.

    У трьох містах - Ер-Ріяді, Ед-Даммамі і Джидді - переобладнали стадіони, щоб створити спеціальні сектора для вболівальниць.

    Для жінок розроблена окрема квиткова програма, їх пропускають на трибуну через електронні ворота.

    Нагадаємо, що головним тренером «Аль-Ахлі» є Сергій Ребров.

    Джерело: ua.tribuna.com

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