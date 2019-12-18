У Сенаті США схвалили великий пакет санкцій проти Росії



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Санкції стосуються державного боргу Росії перед США

Комітет з іноземних справ Сенату США схвалив великий пакет санкцій, спрямованих проти Росії. Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що відповідний пакет санкцій під назвою «Захист американській безпеці від агресії Кремля» комітет ухвалив у середу, 18 грудня.

Зокрема, документом пропонується посилення санкцій проти держборгу Росії перед США. Також пропонується ввести санкції проти інвесторів в російські проекти з видобутку скрапленого природного газу за межами Росії. Крім цього документ вводить обмеження стосовно 24 співробітників ФСБ, які причетні до інциденту із захопленням українських моряків у Керченській протоці, а також політичних діячів, олігархів та інших осіб, які сприяють незаконному і корупційної діяльності в Росії.

Далі законопроєкт буде винесений на розгляд повного складу Сенату, де в законопроект можуть бути внесені правки.

Нагадаємо, 17 грудня Сенат США схвалив законопроєкт про оборонний бюджет на 2020 рік, який включає введення санкцій проти російського газопроводу «Північний потік-2».