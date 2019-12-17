Сенат США схвалив санкції проти «Північного потоку-2»



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Далі законопроєкт направлять на підпис президента США Дональда Трампа

Сенат США схвалив проєкт бюджету Пентагона на 2020 рік, який передбачає санкції проти російського газопроводу «Північний потік-2».

Про це передає Reuters.

Сенатори підтримали оборонний бюджет США на 738 мільярдів доларів. За законопроєкт проголосував 78 сенаторів, 6 були проти. Голосування пройшло 17 грудня.

Далі законопроєкт направлять на підпис президента США Дональда Трампа.

Раніше у російському уряді повідомили, що очікують на запуск «Північного потоку-2» у середині 2020 року.

Наразі між Нафтогазом та Газпромом діє угода, у межах якої Газпром зобов’язаний постачати газу через українську ГТС до Європи. Однак термін цієї угоди спливає 31 грудня 2019 року, що надасть можливість Росії перекрити «трубу» вже з 1 січня 2020 року, адже нової угоди про транзит все ще не уклали.

Як повідомлялося, Україна закликала США запровадити санкції проти «Північного потоку-2».

Нагадаємо, під санкції США щодо «Північного потоку-2» можуть потрапити 350 німецьких компаній.