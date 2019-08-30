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    Думки вголос

    Трамп надав розпорядження переглянути розміри військової допомоги Україні

    • Аркадій Бабченко

      Журналіст

    • Розсилка
    Дональд Трамп - Трамп надав розпорядження переглянути розміри військової допомоги Україні
    Дональд Трамп
    Reuters

    Про чергову «перемогу» на світовій арені

    Мовою оригіналу

    Глава Белого дома Дональд Трамп дал распоряжение пересмотреть военную помощь Украине, которая в этом году составляет 250 миллионов долларов. Об этом, со ссылкой на источник в администрации американского президента, сообщает издание Politico.

    Как сообщается, президент Дональд Трамп хочет убедиться, что выделяемые денежные средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов США. Эту ревизию проводят, в том числе глава Минобороны США Марк Эспер и помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон. Автор материала обращает внимание, что такое решение американский президент принял после саммита «Большой семерки», на котором он всячески «преуменьшал военное вторжение Москвы в Украину» и настаивал на возвращении России в G7.

    Каждый раз, когда я пишу, что Дональд, как его там по батюшке-то - непредсказуемый ебантяй с поведенческой импульсивностью пятилетнего ребенка, ко мне прибегает толпа его сторонников, доказывающих про «зато как похорошела экономика при Дональде, как его там по батюшке-то!»
    Когда мне это рассказывают колбасные эмигранты из России, которых кроме собственно колбасы ничего и не интересует - я это еще могу понять. Колбаса у них стала более лучше.
    Но когда мне это рассказывают украинцы...

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    Ну, что, как вам похорошевшая экономика при Трампе? Довольны?

    Но, впрочем, это одно из немногих решений Трампа, к которому нельзя придраться. Оно абсолютно логичное. 

    Зеленский говорил, что хочет договариваться посередине? 

    Говорил.

    Вы выбрали именно это? 

    Именно это. 

    Трамп говорил, что Volodiya классный парень, потому что хочет договориться Путиным?

    Говорил. 

    Ну так нафиг вам тогда деньги на военные расходы?

    Все. Штыки в землю. Мир-дружба-жвачка. 

    Просто перестаем стрелять. Как и обещали. 

    Поздравляю команду Узеленского с очередной оглушительной международной победой. 

    Все желания должны исполняться. 

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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