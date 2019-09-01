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    Данилюк впевнений, що США не зменшать військову допомогу Україні

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    Секретар РНБО Олександр Данилюк - Данилюк впевнений, що США не зменшать військову допомогу Україні
    Секретар РНБО Олександр Данилюк

    Секретар РНБО обговорював це питання під час зустрічі з радником президента США з питань національної безпеки Болтоном

    Вашингтон не зменшить військову фінансову допомогу Києву, а можливо навіть її збільшить.

    Про це розповів секретар РНБО Олександр Данилюк, коментуючи появу кілька днів тому в американському виданні Politico інформації про доручення президента США Дональда Трампа переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні, повідомляє Укрінформ.

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    «Зараз США аналізують ефективність своєї військової фінансової допомоги по всіх сферах. Я думаю, що це питання виникло саме в цьому контексті. Наскільки військова підтримка України відповідає інтересам США? Вона є у прямих інтересах США. Тому я впевнений, що ця підтримка не лише збережеться, а ми можемо говорити про її збільшення», – констатував Данилюк.

    Він зауважив, що обговорював це питання під час зустрічі з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп розпорядився переглянути обсяг військової допомоги Україні.

    Секретар РНБО також звернув увагу, що ця інформація була трактуванням видання Politico, а не прямою цитатою президента Трампа.

    Як повідомлялось, радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон не виключає, що США можуть приєднатися до переговорів щодо Донбасу в «нормандському форматі».

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    США РНБО Олександр Данилюк Вашингтон
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