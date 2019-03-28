У Сирії діє російсько-українська ПВК «Вега», - розслідування CIT



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Розслідувачі дійшли висновку, що «Вега», на відміну від «ПВК Вагнера», є першою «класичною» приватною військовою компанією, що діє в Сирії в інтересах сил Асада

За даними розслідувачів, ПВК діє на боці сирійського президента Башара Асада

На території Сирії з літа 2018 року діє російсько-українська приватна військова компанія (ПВК) «Вега», йдеться в розслідуванні групи Conflict Intelligence Team (CIT).

За даними розслідувачів, ПВК діє на боці сирійського президента Башара Асада. Однак на відміну від «ПВК Вагнера», яку пов’язують з «кухарем Путіна» Євгеном Пригожиним, «Вега» була помічена тільки в тренуваннях бійців, свідчень її безпосередньої участі в бойових діях немає.

Розслідувачі звернули увагу на фотографії з Сирії кореспондента ANNA News Олега Блохіна. На них зображені інструктори з нашивками приватної військової компанії Vega Strategic Services.

Базуючись на фото- і відеоматеріалах, у CIT дійшли висновку, що компанія тренує угруповання палестинських бійців «Ліва-аль-Кудс», що підтримує сили Асада. Дослідники DFRLab шляхом геолокації з’ясували, що тренування проходили на північ від Алеппо.

Компанія з назвою Vega Strategic Services була заснована в квітні 2011 року в українському Миколаєві колишніми членами міжнародних елітних і спеціальних підрозділів Росії й України, – так сказано в описі, докладеному до переліку компаній, які підписали Міжнародний кодекс поведінки приватних агентств безпеки, йдеться в розслідуванні.

Через рік компанія була перереєстрована під назвою Vegacy Strategic Services Ltd на Кіпрі. Тоді фірма наполовину належала українцю Анатолію Смоліну, він же був її директором. Другою половиною володіла кіпрська компанія з неясними бенефіціарами.

Власник Vegacy Strategic Services Ltd., українець Анатолій Смолін

У травні 2018 року компанія офіційно була ліквідована. Однак її представництва існують в Сирії, Великій Британії, Німеччині й Таїланді, а пов’язані з нею компанії працювали в Росії (Москві й Іркутську) та в Україні, йдеться в розслідуванні.

Розслідувачі зв’язалися зі Смоліним, але він відмовився говорити про діяльність Vegacy Strategic Services Ltd. За даними CIT, до створення компанії був причетний ще один громадянин України Андрій Кебкало. Він підтвердив, що створював компанію разом з Анатолієм Смоліним: «Ідея створення Веги ґрунтувалася на бажанні надати на міжнародному ринку першу українську ПВК».

Розслідувачі дійшли висновку, що «Вега», на відміну від «ПВК Вагнера» (існування якої офіційно заперечується), є першою «класичною» приватною військовою компанією, що діє в Сирії в інтересах сил Асада, ймовірно, з відома російського командування. При цьому питання фінансування цієї ПВК у Сирії залишається відкритим, кажуть розслідувачі.

Джерело: Радіо Свобода