Світовий порядок руйнується на очах: що означає скандальне рішення США по Ізраїлю

Ігор Семиволос Директор Центру Близькосхідних досліджень НАНУ

Ігор Семиволос

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про рішення США щодо Голанських висот

Дональд Трамп підписав декларацію про визнання Сполученими Штатами суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами — спірною територією, яку Ізраїль контролює з 1967 року. Юридично Ізраїль анексував Голани у Сирії у 1981 році, однак анексію міжнародне співтовариство, зокрема Рада Безпеки ООН та ЄС, не визнали.

Крім «холодного миру» з Йорданією та Єгиптом, в Ізраїлю майже немає відносин з арабськими країнами. Тому з визнанням з боку США Голанських висот частиною Ізраїлю нічого не зміниться.

Однак для Ізраїлю це дуже важливий символічний крок. Бібі (прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу) тепер з більшою ймовірністю виграє вибори. Він може цим пишатися і ставити собі в заслугу.

Якщо говорити про те, чи матиме визнання Голанських висот частиною Ізраїлю вплив на позицію міжнародної спільноти і США щодо анексії Криму, то це залежатиме не від позиції спільноти, а від суб'єктності України. В ситуації з Голанськими висотами Сирія втратила суб'єктність, що зрештою призвело до цього кроку Білого дому. Якщо Україна втратить суб'єктність, то на нас зважати не будуть.

Міжнародне право зараз майже не діє — після того, що сталося в 2014 році. Забудьте про міжнародне право і міжнародні інституції, які імпотентні. Майже всі вже говорять про імпотенцію ООН; лише лінивий, здається, з 2014 року не казав, що міжнародне право не працює. Можна говорити все, що завгодно, але зараз ключовими є питання солідарності, єдиного підходу з точки зору союзів — ЄС, НАТО, а також альянсів. Ось це працює.

Система міжнародного права і дотримання миру руйнується на очах, і руйнують її всі актори.

Джерело: Апостроф

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