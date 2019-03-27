Світовий порядок руйнується на очах: що означає скандальне рішення США по Ізраїлю
-
Розсилка
Про рішення США щодо Голанських висот
Дональд Трамп підписав декларацію про визнання Сполученими Штатами суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами — спірною територією, яку Ізраїль контролює з 1967 року. Юридично Ізраїль анексував Голани у Сирії у 1981 році, однак анексію міжнародне співтовариство, зокрема Рада Безпеки ООН та ЄС, не визнали.
Крім «холодного миру» з Йорданією та Єгиптом, в Ізраїлю майже немає відносин з арабськими країнами. Тому з визнанням з боку США Голанських висот частиною Ізраїлю нічого не зміниться.
Однак для Ізраїлю це дуже важливий символічний крок. Бібі (прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу) тепер з більшою ймовірністю виграє вибори. Він може цим пишатися і ставити собі в заслугу.
Якщо говорити про те, чи матиме визнання Голанських висот частиною Ізраїлю вплив на позицію міжнародної спільноти і США щодо анексії Криму, то це залежатиме не від позиції спільноти, а від суб'єктності України. В ситуації з Голанськими висотами Сирія втратила суб'єктність, що зрештою призвело до цього кроку Білого дому. Якщо Україна втратить суб'єктність, то на нас зважати не будуть.
Міжнародне право зараз майже не діє — після того, що сталося в 2014 році. Забудьте про міжнародне право і міжнародні інституції, які імпотентні. Майже всі вже говорять про імпотенцію ООН; лише лінивий, здається, з 2014 року не казав, що міжнародне право не працює. Можна говорити все, що завгодно, але зараз ключовими є питання солідарності, єдиного підходу з точки зору союзів — ЄС, НАТО, а також альянсів. Ось це працює.
Система міжнародного права і дотримання миру руйнується на очах, і руйнують її всі актори.
Джерело: Апостроф