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    Думки вголос

    Світовий порядок руйнується на очах: що означає скандальне рішення США по Ізраїлю

    • Ігор Семиволос

      Директор Центру Близькосхідних досліджень НАНУ

    • Розсилка
    Світовий порядок руйнується на очах: що означає скандальне рішення США по Ізраїлю

    Про рішення США щодо Голанських висот

    Дональд Трамп підписав декларацію про визнання Сполученими Штатами суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами — спірною територією, яку Ізраїль контролює з 1967 року. Юридично Ізраїль анексував Голани у Сирії у 1981 році, однак анексію міжнародне співтовариство, зокрема Рада Безпеки ООН та ЄС, не визнали. 

    Крім «холодного миру» з Йорданією та Єгиптом, в Ізраїлю майже немає відносин з арабськими країнами. Тому з визнанням з боку США Голанських висот частиною Ізраїлю нічого не зміниться.

    Однак для Ізраїлю це дуже важливий символічний крок. Бібі (прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу) тепер з більшою ймовірністю виграє вибори. Він може цим пишатися і ставити собі в заслугу.

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    Якщо говорити про те, чи матиме визнання Голанських висот частиною Ізраїлю вплив на позицію міжнародної спільноти і США щодо анексії Криму, то це залежатиме не від позиції спільноти, а від суб'єктності України. В ситуації з Голанськими висотами Сирія втратила суб'єктність, що зрештою призвело до цього кроку Білого дому. Якщо Україна втратить суб'єктність, то на нас зважати не будуть.

    Міжнародне право зараз майже не діє — після того, що сталося в 2014 році. Забудьте про міжнародне право і міжнародні інституції, які імпотентні. Майже всі вже говорять про імпотенцію ООН; лише лінивий, здається, з 2014 року не казав, що міжнародне право не працює. Можна говорити все, що завгодно, але зараз ключовими є питання солідарності, єдиного підходу з точки зору союзів — ЄС, НАТО, а також альянсів. Ось це працює.

    Система міжнародного права і дотримання миру руйнується на очах, і руйнують її всі актори.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    ЄС анексія США Сирія НАТО Ізраїль Єгипет ООН Дональд Трамп Україна Беньямін Нетаньягу Йорданія Голанські висоти
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