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    Сирія скликає засідання Радбезу ООН

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    Сирія скликає засідання Радбезу ООН

    Сирія скликає засідання по Голанських висотах

    Сирія пропонує скликати позачергове засідання Ради безпеки міжнародної організації через визнання Вашингтоном суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

    Про це повідомляє агентство AFP.

    Повідомляється, що Сирія вимагає скликати позачергове засідання.

    «Сирія вимагає скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН через ситуацію навколо Голанських висот«, - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна виконує рішення Ради безпеки ООН щодо статусу Голанських висот.

    Раніше Саудівська Аравія відреагувала на рішення США щодо Голанських висот. 

    Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп офіційно визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

    Водночас Туреччина не визнає одностороннього рішення США по Голанських висотах і заявила, що буде протидіяти йому спільно з міжнародним співтовариством.


    Туреччина США Сирія ООН Twitter президент
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