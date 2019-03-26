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    Терористи ІДІЛ атакували блокпост в Сирії

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    Терористи ІДІЛ атакували блокпост в Сирії

    В результаті атаки терористів загинули семеро людей

    У понеділок, 25 березня, в місті Манбидж на півночі Сирії в результаті атаки терористів «Ісламської держави» загинули семеро підтримуваних США повстанців. Про це повідомляє Al Arabiya.

    Бойовики ІДІЛ атакували блокпост в Манбіджі через кілька днів після того, як США оголосили про повний розгром халіфату. Близько опівночі за місцевим часом бойовики відкрили вогонь по КПП на в'їзді в місто, вбивши сім людей.

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    «Солдати халіфату напали на контрольно-пропускний пункт... на захід від міста Манбідж вчора ввечері», - йдеться в заяві.

    Представник військової ради Манбиджа Шерфан Дарвіш сказав, що сплячі осередки ІДІЛ таким чином мстяться за перемогу над ІДІЛ в Сирії.

    24 березня президент США Дональд Трамп заявив, що сили антитерористичної коаліції на чолі з США звільнили 100% території, яку «Ісламська держава» займала в Сирії і Іраку.

    Нагадаємо, у Пентагоні повідомили, що у бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» не залишилося територій в Сирії.

    Раніше повідомлялося, що курди оточили біля сирійського селищу Багуз близько 1500 бойовиків ІДІЛ.

    Згодом щонайменше півтисячі бойовиків з останнього прихистку ІДІЛ у Сирії здалися у полон.

    Бахгуз був останнім бастіоном «Ісламської держави» в східній частині Сирії. Курдські загони відновили тут активні наступальні дії ввечері 1 березня.

    На початку березня повідомлялося, що на сході Сирії двома фронтами йде штурм останнього прихистку ісламістів.

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