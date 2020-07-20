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    У світі

    У Сирії вибухнув автомобіль: п’ятеро людей загинули, 85 поранені

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    У Сирії вибухнув начинений вибухівкою автомобіль - У Сирії вибухнув автомобіль: п’ятеро людей загинули, 85 поранені
    У Сирії вибухнув начинений вибухівкою автомобіль

    15 постраждалих від вибуху доставили до лікарні на території Туреччини

    У неділю, 19 липня, на північному заході Сирії вибухнула закладена в автомобіль бомба, загинули щонайменше п’ятеро осіб, ще 85 отримали поранення.

    Про це повідомляє Reuters.

    Вибух стався поблизу сирійського міста Аазаз, в селищі Сікку, який знаходиться біля турецького кордону.

    Повідомляється, що 15 постраждалих від вибуху доставили до лікарні на території Туреччини.

    Нагадаємо, 21 квітня російське видання »Новая газета» опублікувало скріншоти, на яких зображені учасники ПВК «Вагнер» з відрізаною головою своєї жертви – жителя Сирії, якого перед смертю піддали жорстоким знущанням.

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    вибух Сирія автомобіль
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