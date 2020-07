У Сирії вибухнув автомобіль: п’ятеро людей загинули, 85 поранені

15 постраждалих від вибуху доставили до лікарні на території Туреччини

У неділю, 19 липня, на північному заході Сирії вибухнула закладена в автомобіль бомба, загинули щонайменше п’ятеро осіб, ще 85 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Вибух стався поблизу сирійського міста Аазаз, в селищі Сікку, який знаходиться біля турецького кордону.

Car bombing kills 4 civilians in NW #Syria Local security forces suspect YPG/PKK of being behind deadly #attack in Azaz https://t.co/n3jOe4EO9F pic.twitter.com/bEdMELepAv

More than 80 injuries and five martyrs due to the explosion of a car bomb in #Sejo town in #Azaz countryside in #Aleppo countryside today#Syria pic.twitter.com/mt1EHiyG21