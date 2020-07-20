У Сирії вибухнув автомобіль: п’ятеро людей загинули, 85 поранені



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У Сирії вибухнув начинений вибухівкою автомобіль

15 постраждалих від вибуху доставили до лікарні на території Туреччини

У неділю, 19 липня, на північному заході Сирії вибухнула закладена в автомобіль бомба, загинули щонайменше п’ятеро осіб, ще 85 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Вибух стався поблизу сирійського міста Аазаз, в селищі Сікку, який знаходиться біля турецького кордону.

Car bombing kills 4 civilians in NW #Syria



Local security forces suspect YPG/PKK of being behind deadly #attack in Azazhttps://t.co/n3jOe4EO9F pic.twitter.com/bEdMELepAv — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) July 19, 2020

More than 80 injuries and five martyrs due to the explosion of a car bomb in #Sejo town in #Azaz countryside in #Aleppo countryside today#Syria pic.twitter.com/mt1EHiyG21 — FARED_ALHOR (@FARED_ALHOR) July 19, 2020

Повідомляється, що 15 постраждалих від вибуху доставили до лікарні на території Туреччини.

Нагадаємо, 21 квітня російське видання »Новая газета» опублікувало скріншоти, на яких зображені учасники ПВК «Вагнер» з відрізаною головою своєї жертви – жителя Сирії, якого перед смертю піддали жорстоким знущанням.