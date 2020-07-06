Генсек ООН заявив, що ІДІЛ намагається відродитися в Іраку та Сирії



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ООН: Зараз людство вразливе перед новими формами тероризму

Антоніу Гутерріш закликав країни співпрацювати для запобігання терористичним загрозам

Терористична організація «Ісламська держава» продовжує боротися за відродження тероризму в Сирії та Іраку.

Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи на конференції ООН під назвою «Тиждень боротьби з тероризмом».

За його словами, поки рано говорити про всеосяжну оцінку впливу пандемії коронавірусу на ситуацію з тероризмом, але в умовах пандемії ІДІЛ, «Аль-Каїда», їхні регіональні філії, а також неонацисти, прихильники переваги білої раси та інші угруповання прагнуть використовувати розбіжності, локальні конфлікти, збої в управлінні і невдоволення людей для досягнення своїх цілей.

«ІДІЛ продовжує робити спроби відродитися в Іраку і Сирійській Арабській Республіці, в той час, як тисячі іноземних бойовиків-терористів борються в цьому регіоні, намагаються взяти участь у конфліктах в інших регіонах», - сказав Гутерріш.

Також генсек відзначив, що пандемія коронавірусу виявила вразливість людства перед новими формами тероризму, такими, як зловмисне використання цифрових технологій, кібератаки і біотероризм.

Він закликав продовжувати інвестування в національні, регіональні і глобальні можливості боротьби з тероризмом, особливо для допомоги країнам, які найбільше цього потребують.

На думку Гутерріша, держави повинні уважно стежити за виникаючими терористичними загрозами і тенденціями, що розвиваються, і бути винахідливими у відповідних діях.

Також під час боротьби з тероризмом повинні захищатися права людини.

«Ми також несемо колективну відповідальність за сприяння поверненню на батьківщину іноземних громадян, зокрема жінок і дітей, з таборів в Сирії та Іраку», - додав генсек.

Ще Гутерріш заявив про важливість посилення обміну інформацією між державами, щоб використовувати передовий досвід одне одного у сфері забезпечення безпеки в умовах Covid-19.

Нагадаємо, США обіцяють 10 млн доларів за інформацію про ватажка ІДІЛ.