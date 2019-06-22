Геращенко повезе на сесію ПАРЄ листи полонених моряків



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Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Хлопці пишуть, що тримаються, просять передати звісточки їхнім сім'ям, підтримати рідних, бо їм зараз найважче, моряки переживають за родини і вірять у звільнення

Перший заступник Голови Верховної ради Ірина Геращенко не розуміє, чому Україна не скликає Радбез ООН, аби вимагати негайного виконання рішення морського трибуналу щодо повернення з РФ військовополонених українських моряків. Про це вона написала у Facebook.

Політик доклала до посту листи від командира «Бердянська» Романа Мокряка, від Сергія Чулиби, В‘ячеслава Зінченка, Володимира Терещенка, Богдана Головаша, написані ще в березні, до президентських виборів.

Хлопці пишуть, що тримаються, просять передати звісточки їхнім сім'ям, підтримати рідних, бо їм зараз найважче. Моряки переживають за родини і вірять у звільнення.

«Я везу ці листи від полонених моряків в Страсбург, де починається сесія ПАРЄ, й де збираються повертати російську делегацію. Я хочу, щоб їх побачили і європейські політики, які також несуть відповідальність за підігрування Росії, потакаючи незаконному утриманню українців-моряків, політв‘язнів, заручників на окупованих територіях», - додала Геращенко.

Також вона обурюється, що «Президент Зеленський в Берліні і Парижі сказав про те, що немає жодних передумов для повернення російської делегації, але не знайшов аргументів, аби переконати в цьому своїх візаві президента Макрона і канцлера Меркель. Українську позицію потрібно не просто озвучувати, її треба вигризати, за неї треба боротися», - стверджує Геращенко.

До цього політик додає: «не розумію, чому Україна не скликає Радбез ООН, аби вимагати негайного виконання рішення морського трибуналу?»

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України, які прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають у СІЗО в Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

Лефортовський районний суд Москви продовжив до 24 липня термін тримання під вартою всім захопленим морякам.

Суд ООН з морського права 25 травня ухвалив рішення щодо тимчасових заходів у позові України проти РФ, яким зобов'язав Росію негайно відпустити та надати можливість повернутися до України 24 захопленим поблизу Керченської протоки морякам і 3 кораблям.

Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

Раніше повідомлялося, що Зеленський провів зустріч з сім'ями моряків, затриманих російськими силовиками в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Нагадаємо, МЗС України вимагає від Росії назвати дату і місце звільнення українських моряків.

Раніше повідомлялось, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 членів їхніх екіпажів.

Натомість позиція Кремля - долю українських моряків має вирішити російський суд.

27 травня Московський міський суд відхилив апеляційні скарги відносно всіх 24 військовополонених українських моряків.