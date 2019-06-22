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    Геращенко повезе на сесію ПАРЄ листи полонених моряків

    • Розсилка
    Геращенко повезе на сесію ПАРЄ листи полонених моряків
    Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

    Хлопці пишуть, що тримаються, просять передати звісточки їхнім сім'ям, підтримати рідних, бо їм зараз найважче, моряки переживають за родини і вірять у звільнення

    Перший заступник Голови Верховної ради Ірина Геращенко не розуміє, чому Україна не скликає Радбез ООН, аби вимагати негайного виконання рішення морського трибуналу щодо повернення з РФ військовополонених українських моряків. Про це вона написала у Facebook.

    Політик доклала до посту листи від командира «Бердянська» Романа Мокряка, від Сергія Чулиби, В‘ячеслава Зінченка, Володимира Терещенка, Богдана Головаша, написані ще в березні, до президентських виборів.

    Хлопці пишуть, що тримаються, просять передати звісточки їхнім сім'ям, підтримати рідних, бо їм зараз найважче. Моряки переживають за родини і вірять у звільнення.

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    «Я везу ці листи від полонених моряків в Страсбург, де починається сесія ПАРЄ, й де збираються повертати російську делегацію. Я хочу, щоб їх побачили і європейські політики, які також несуть відповідальність за підігрування Росії, потакаючи незаконному утриманню українців-моряків, політв‘язнів, заручників на окупованих територіях», - додала Геращенко.

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    Геращенко повезе на сесію ПАРЄ листи полонених моряків
    Геращенко повезе на сесію ПАРЄ листи полонених моряків
    Геращенко повезе на сесію ПАРЄ листи полонених моряків
    Геращенко повезе на сесію ПАРЄ листи полонених моряків
    Геращенко повезе на сесію ПАРЄ листи полонених моряків
    Геращенко повезе на сесію ПАРЄ листи полонених моряків
    Геращенко повезе на сесію ПАРЄ листи полонених моряків
    Геращенко повезе на сесію ПАРЄ листи полонених моряків
    Геращенко повезе на сесію ПАРЄ листи полонених моряків
    Геращенко повезе на сесію ПАРЄ листи полонених моряків
    Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

    Також вона обурюється, що «Президент Зеленський в Берліні і Парижі сказав про те, що немає жодних передумов для повернення російської делегації, але не знайшов аргументів, аби переконати в цьому своїх візаві президента Макрона і канцлера Меркель. Українську позицію потрібно не просто озвучувати, її треба вигризати, за неї треба боротися», - стверджує Геращенко.

    До цього політик додає: «не розумію, чому Україна не скликає Радбез ООН, аби вимагати негайного виконання рішення морського трибуналу?»

    Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України, які прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

    Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають у СІЗО в Москві.

    24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

    Лефортовський районний суд Москви продовжив до 24 липня термін тримання під вартою всім захопленим морякам.

    Суд ООН з морського права 25 травня ухвалив рішення щодо тимчасових заходів у позові України проти РФ, яким зобов'язав Росію негайно відпустити та надати можливість повернутися до України 24 захопленим поблизу Керченської протоки морякам і 3 кораблям.

    Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

    Раніше повідомлялося, що Зеленський провів зустріч з сім'ями моряків, затриманих російськими силовиками в Керченській протоці в листопаді 2018 року. 

    Нагадаємо, МЗС України вимагає від Росії назвати дату і місце звільнення українських моряків.

    Раніше повідомлялось, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 членів їхніх екіпажів.

    Натомість позиція Кремля - долю українських моряків має вирішити російський суд.

    27 травня Московський міський суд відхилив апеляційні скарги відносно всіх 24 військовополонених українських моряків.

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