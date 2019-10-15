У «Слузі народу» оприлюднили проєкти законів, які Рада розгляне цього тижня



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Перший заступник голови депутатської фракції партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко Фото: Главком

Корнієнко: На закон про припинення відшкодування витрат у разі пропуску нардепами засідань без поважних причин особливо очікують люди, зацікавлені у контролі роботи народних обранців

Парламент цього тижня планує розглянути законодавчі ініціативи, пов’язані з його роботою, діяльністю органів суддівського самоврядування, про припинення відшкодування витрат у разі пропуску народними депутатами засідань без поважних причин та низку антикорупційних ініціатив. Про це на засіданні погоджувальної ради заявив перший заступник голови депутатської фракції партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Рада розгляне у другому читанні проєкт закону №1008 щодо діяльності органів суддівського врядування, а також низку законів щодо реформи Регламенту Верховної Ради, закон про припинення відшкодування витрат у разі пропуску народними депутатами засідань без поважних причин», - заявив Корнієнко. Він зазначив, що на прийняття останнього законопроєкту особливо очікують люди, зацікавлені у контролі роботи народних обранців.

Окрім того, під час пленарних засідань на цьому тижні народні депутати розглянуть законопроєкти про запровадження електронного документообігу, також економічні ініціативи та кілька антикорупційних проєктів про так званих викривачів корупції. Передбачено, що останні будуть отримувати 10% від суми, яку вдалося зберегти для держави. Утім, чи будуть це саме 10%, нардепи будуть обговорювати, уточнив Корнієнко.

Також у другому читанні народні депутати планують розглянути секторальні ініціативи та законопроєкт, покликаний знизити корупційний рівень у сфері будівництва.

Також Рада розгляне законопроєкт №2189 щодо децентралізації.

Зазначимо, на минулому тижні Верховна Рада розглянула 41 питання порідку денного, серед яких 24 проєкти законів були ухвалені в цілому і чотири – у першому читанні за основу.