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    Разумков оприлюднив дату голосування за Держбюджет-2020

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    Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков - Разумков оприлюднив дату голосування за Держбюджет-2020
    Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков

    За його словами, цього тижня комітет з питань бюджету завершить розгляд пропозицій народних депутатів до проекту бюджету

    Верховна Рада 18 жовтня прийме держбюджет в першому читанні. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

    За його словами, цього тижня комітет з питань бюджету завершить розгляд пропозицій народних депутатів до проекту бюджету.

    «У п’ятницю 18 жовтня як і було заплано передбачений розгляд та прийняття проекту закону про державний бюджет України на 2020 рік в першому читанні», - заявив Разумков.

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    Нагадаємо, Кабінет міністрів у ході засідання парламенту представив проєкт державного бюджету на 2020 рік.

    Зазначимо, бюджет на 2020 рік Верховна Рада України прийме не пізніше 1 грудня 2019 року, про що свідчить орієнтовний графік розгляду проєкту закону про держбюджет. Про це свідчить орієнтовний графік розгляду законопрєкту про держбюджет-2020.

    Додамо також, перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що депутати Верховної Ради знайшли недоліки в проекті закону «Про державний бюджет України на 2020 рік». За словами Стефанчука, співвідношення мінімальної заробітної плати і мінімального споживчого рівня «викликає питання».

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    Верховна Рада бюджет Держбюджет Дмитро Разумков
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