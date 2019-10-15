Разумков оприлюднив дату голосування за Держбюджет-2020



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков

За його словами, цього тижня комітет з питань бюджету завершить розгляд пропозицій народних депутатів до проекту бюджету

Верховна Рада 18 жовтня прийме держбюджет в першому читанні. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

За його словами, цього тижня комітет з питань бюджету завершить розгляд пропозицій народних депутатів до проекту бюджету.

«У п’ятницю 18 жовтня як і було заплано передбачений розгляд та прийняття проекту закону про державний бюджет України на 2020 рік в першому читанні», - заявив Разумков.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у ході засідання парламенту представив проєкт державного бюджету на 2020 рік.

Зазначимо, бюджет на 2020 рік Верховна Рада України прийме не пізніше 1 грудня 2019 року, про що свідчить орієнтовний графік розгляду проєкту закону про держбюджет. Про це свідчить орієнтовний графік розгляду законопрєкту про держбюджет-2020.

Додамо також, перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що депутати Верховної Ради знайшли недоліки в проекті закону «Про державний бюджет України на 2020 рік». За словами Стефанчука, співвідношення мінімальної заробітної плати і мінімального споживчого рівня «викликає питання».