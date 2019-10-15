Перша година запитань до уряду: Рада визначилася з датою



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Засідання Кабміну Ілюстративне фото: kmu.gov.ua

За словами спікера Дмитра Разумкова, Верховна Рада на пленарному засіданні 18 жовтня проведе першу годину запитань до уряду

Верховна Рада на пленарному засіданні 18 жовтня проведе першу годину запитань до уряду. Про це сказав голова парламенту Дмитро Разумков під час погоджувальної ради у вівторок.

«У п'ятницю, 18 жовтня, відбудеться година запитань до уряду», - сказав він.

Разумков також вніс пропозицію голів фракцій на погоджувальній раді визначитися з тематикою запитань до уряду на п'ятницю.

При цьому раніше година запитань до уряду проводилася щоп'ятниці, проте Рада 9-го скликання надала новопризначеному Кабінету Міністрів час на розробку і внесення проекту державного бюджету на 2020 рік і програми діяльності уряду на п’ять років.

Як сьогодні заявив Разумков, Верховна Рада 18 жовтня прийме держбюджет у першому читанні.

4 жовтня Рада схвалила програму діяльності Кабміну. Тож уряд прем’єр-міністра Олексія Гончарука отримав річний імунітет від відставки.

Як повідомлялось, прем’єр Гончарук заявив, що економіка України має зростати на 5–7% в рік, аби країна розвивалась та поступово стягала з себе борговий зашморг. При цьому в проекті бюджету на наступний рік закладений ріст ВВП в скромні 3,3%. А от у програмі нового уряду поставлено за мету збільшити ВВП за ударну п’ятирічку на карколомні 40%.

Ось основні цифри програми, за які відповідає безпосередньо голова уряду. Досягати їх він планує, нагадаємо, за наступні п’ять років:

ВВП України за п’ять років зросте на 40%;

буде створено один мільйон нових робочих місць;

залучено $50 млрд прямих іноземних інвестицій;