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    Перша година уряду у Раді: названі міністри, до яких найбільше питань

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    Засідання погоджувальної ради - Перша година уряду у Раді: названі міністри, до яких найбільше питань
    Засідання погоджувальної ради

    На годині запитань до уряду мають виступити Андрій загороднюк, Олексій Оржель та Вадим Пристайко

    Депутатські фракції під час погоджувальної ради у вівторок визначились з переліком міністрів, до яких будуть питання у п’ятницю. Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков.

    За словами Разумкова, міністри, до яких будуть питання у п’ятницю, 18 жовтня, це міністр оборони Андрій Загороднюк, міністр енергетики та екології України Олексій Оржель та міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

    Спікер Ради уточнив, що усі питання із зазначеними міністрами треба вирішити у межах години.

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    Зазначимо, Верховна Рада на пленарному засіданні 18 жовтня проведе першу годину запитань до уряду.

    Як сьогодні заявив Разумков, Верховна Рада 18 жовтня прийме держбюджет у першому читанні

    4 жовтня Рада схвалила програму діяльності Кабміну. Тож уряд прем’єр-міністра Олексія Гончарука отримав річний імунітет від відставки.

    Як повідомлялось, прем’єр Гончарук заявив, що економіка України має зростати на 5–7% в рік, аби країна розвивалась та поступово стягала з себе борговий зашморг. При цьому в проекті бюджету на наступний рік закладений ріст ВВП в скромні 3,3%. А от у програмі нового уряду поставлено за мету збільшити ВВП за ударну п’ятирічку на карколомні 40%.

    Ось основні цифри програми, за які відповідає безпосередньо голова уряду. Досягати їх він планує, нагадаємо, за наступні п’ять років:

    • ВВП України за п’ять років зросте на 40%;
    • буде створено один мільйон нових робочих місць;
    • залучено $50 млрд прямих іноземних інвестицій;
    • 70% надходжень до бюджету буде інвестуватися в розвиток економіки, 30% –витрачено на соціальне забезпечення.
    Читайте також: Список мрій прем’єра Гончарука. Що не так з програмою нового уряду?
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    Кабмін Верховна Рада міністр Держбюджет ВВП уряд Дмитро Разумков Вадим Пристайко Андрій Загороднюк Олексій Оржель
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