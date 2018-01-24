У Соціалістичній партії стверджують, що їхній лідер все-таки Кива

У Киви стверджують, що Петро Устенко більше не обіймає посаду лідера Соціалістичної партії України

Прес-служба Соціалістичної партії України спростовує інформацію Петра Устенка про рейдерське захоплення політсили Іллею Кивою. «Петро Устенко більше не обіймає посаду лідера Соціалістичної партії України. Він і його поплічники більше не мають ніякого стосунку до нашої політичної сили», - наголосили у прес-службі. У Соціалістичній



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Ілля Кива

У Киви стверджують, що Петро Устенко більше не обіймає посаду лідера Соціалістичної партії України

Прес-служба Соціалістичної партії України спростовує інформацію Петра Устенка про рейдерське захоплення політсили Іллею Кивою.

«Петро Устенко більше не обіймає посаду лідера Соціалістичної партії України. Він і його поплічники більше не мають ніякого стосунку до нашої політичної сили», - наголосили у прес-службі.

У Соціалістичній партії також наголошують, що, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із 24.01.2018 року і по нині Ілля Кива є головою Соціалістичної Партії України.

Крім того, наголосили у прес-службі, відповідно до Єдиного реєстру громадських формувань Ілля Кива обіймає посаду члена Політичної ради та Голови Соціалістичної Партії України.

Витяг з Єдиного реєстру громадських формувань

Як повідомлялося 4 лютого, Петро Устенко заявив, що мають докази того, що нещодавня перереєстрація цієї політичної сили в Мін'юсті була здійснена за допомогою сфальсифікованих документів, про що, на їх думку, не міг не знати міністр Петренко.

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