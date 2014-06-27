У Соцпартії заявляють, що мають докази рейдерського захоплення політичної сили Кивою

У партії стверджують, що її захопив колишній голова

Представники керівництва Соціалістичної партії України на чолі з її головою Петром Устенком заявляють, що мають докази того, що нещодавня перереєстрація цієї політичної сили в Мін'юсті була здійснена за допомогою сфальсифікованих документів, про що, на їх думку, не міг не знати міністр Петренко. Також Устенко зазначив, що керівництво партії



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Петро Устенко

У партії стверджують, що її захопив колишній голова

Представники керівництва Соціалістичної партії України на чолі з її головою Петром Устенком заявляють, що мають докази того, що нещодавня перереєстрація цієї політичної сили в Мін'юсті була здійснена за допомогою сфальсифікованих документів, про що, на їх думку, не міг не знати міністр Петренко.

Також Устенко зазначив, що керівництво партії звернулося до Служби безпеки України, НАБУ, до президента з проханням оперативно втрутитися в ситуацію. СПУ також звернулася до Міністерства юстиції з вимогою негайно анулювати зміни, внесені на основі сфальсифікованих документів.

Лідер Соцпартії Устенко підкреслив, що те, що сталося чітко демонструє: щоб отримати перевагу в політичній боротьбі напередодні виборів, представники влади (в даному випадку - Арсен Аваков, який і стоїть за Кивою) готові використовувати будь-які, навіть кримінальні методи.

Нагадаємо, 8 липня 2017 року радник міністра внутрішніх справ Ілля Кива заявив, що очолив Соціалістичну партію України. За його словами, відповідне рішення ухвалила СПУ.

9 липня екс-голова фракції Соціалістичної партії в парламенті дореволюційних часів Іван Бокий заявив, що радник глави МВС Ілля Кива не ставав лідером партії.

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