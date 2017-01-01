Ілля Кива: Авакову мене представили як людину, що хоче померти за Батьківщину. Він сказав: «Добре, я тобі допоможу…»

«Чи просякнутий я соціалістичними ідеями? Ні, ні і ще раз ні!»

Ілля Кива - неординарна особистість українського політикуму. Багато хто зараховує його до фріків, та це аж ніяк не завадило йому обіймати високі посади у системі МВС, очолити відому партію. Із Кивою пов'язано низка гучних скандалів. Серед них - не лише «фейсбучно-інтимні», наш герой полюбляє хизуватись фото з оголеними жінками та

«Чи просякнутий я соціалістичними ідеями? Ні, ні і ще раз ні!»

Ілля Кива - неординарна особистість українського політикуму. Багато хто зараховує його до фріків, та це аж ніяк не завадило йому обіймати високі посади у системі МВС, очолити відому партію.

Із Кивою пов'язано низка гучних скандалів. Серед них - не лише «фейсбучно-інтимні», наш герой полюбляє хизуватись фото з оголеними жінками та участю в оргіях, а й кримінально-політичні.

У 2014 році він був призначений командиром батальйону патрульної служб міліції особливого призначення «Полтавщина», а менш ніж за рік перед тим - засуджений за отримання хабара. Згодом Кива став заступником начальника УМВС в Донецькій області, а потім – керівником Департаменту протидії наркозлочинності у центральному апараті МВС. На посаді вимагав відновити кримінальну відповідальність за наркотичне сп'яніння. За кілька місяців був звільнений.

Двічі обіймав посаду радника міністра внутрішніх справ, вважається наближеною особою до Арсена Авакова. За «особливі заслуги, честь і доблесть» Аваков нагородив Киву пістолетом Форт-17.

Ілля Кива та його пістолет

Кілька місяців тому Кива несподівано оголосив, що очолив Соціалістичну партію. Правда, не всі партійці з цим погодились. Колишнього одіозного поліціянта звинуватили у рейдерському захопленні відомої політсили.

В інтерв'ю «Главкому» Кива розповів про те, з ким домовлявся, щоб стати головою Соцпартії, які особисті доручення Авакова виконував, та за що хотів би пристрелити нардепа Семена Семенченка.

«За Соцпартію були торги»

Іллє, зараз ми знаходимось у офісі Соцпартії. Розкажіть, як доля вас завела у цю політичну силу? Ваші опоненти кажуть, що це було рейдерське захоплення. У мережі гуляє відео голосування за вас: невідомо де, невідомо хто голосує за вас…

Насправді були присутні делегати з 24 областей. Були присутні керівники обласних апаратів. Що таке сама Соціалістична партія, і в якому форматі вона мені дісталася? Коли Мороз пішов, після нього залишилися двоє людей, які претендували на лідерство. Один - Садовий, другий - Устенко.

Багаторічним лідером СПУ був Олександр Мороз, який у 2012 році передав повноваження голови партії Павлу Устенку. У 2014 році відбувся розкол Соцпартії: на позачерговому ХХ з’їзді Устенку було висловлено недовіру, а головою СПУ було обрано Миколу Рудьковського. У серпні 2015-го Рудьковського було звільнено з посади за його ж проханням, а головою обрано Миколу Садового. Водночас Устенко відмовився складати свої повноваження.

Вони продублювали всі документи, обзавелися печатками, і кожен з них назвав себе головою Соціалістичної партії. Ось ці два політичних трупи шукали (кожен, напевно, по-своєму) людину, яка б взяла на себе відповідальність за відродження, оновлення. Вони розуміли, що в старому форматі це все вже не працює. Тут потрібно було дійсно щось нове. Обласні керівники нічого не робили. Вони сиділи і чекали хто б їм дав грошей. У мене відбулася зустріч з Устенком. Відбулась також зустріч із найближчим соратником Садового. І кожен з них пропонував якісь умови.

Які саме умови?

«Ми вам делегуємо, ви очолюєте Соціалістичну партію, берете на себе відповідальність за відродження, за насичення, за підняття». Я для політики і для лідера подібної партії, звичайно ж, ще занадто молодий. Так, я амбітний, так у мене досить сил. У мене гострі зуби, розумієте?

Хоч ви і «амбітний та сильний», все ж цікаво, чому вони прийшли саме до вас?

А до кого? Розкажіть мені, будь ласка! Назвіть тих політиків, які могли б ось так з головою булькнути у цей вир... Я не кажу, що я ідеальний, але я досить ефективний.

Голова Соціалістичної партії Ілля Кива

«Булькнути» могла, наприклад, ще Надія Савченко. Вона теж молода, сильна, амбітна…

Може бути, і Надія Савченко могла булькнути. Я думаю, що з нею теж йшли якісь переговори. У неї б це вийшло. Хто ще у нас такий незаїжджений? Тимошенки, Ляшки - вони ж всі по колу ходять. Надокучили дуже сильно. Євроінтегратори? Плеяда євроінтеграторів, «Рух нових сил» і так далі – хіба вони вміють боротися? Я їх сприймаю як зграю маленьких собачок, які там дзявкотять. Коли лампочка запалюється «собачки Павлова» починають розкривати рот. Їм в ротик кидають і вони «бум» і цей ротик закривають. «Ми готові до боротьби!» Ну до чого вони готові? Бородатій жінці купили квартиру, і він себе анулював як політик. Його ціна - це квартира за 7 млн. Він готовий буде зі мною до протистояння? Не дай Боже. Я дітей і жінок не чіпаю, розумієте? Надя Савченко - так, хороший приклад. У Рабиновича своя історія, його завдання – розвалити «Опозиційний блок». Олег Валерійович Ляшко дуже грамотний, методичний, професійний політик, але занадто від нього вже втомилися. Коли Ляшко каже про те, що він радикальний політик, ну тоді на моєму фоні це виглядає трошки смішно. Все інше – це правий фланг. Так, це молоді, міцні, цілеспрямовані люди, але вони вже увійшли у правий рух.

«Я є вихованцем міністра внутрішніх справ Арсена Борисовича Авакова»

У нас - партії однієї особи. Ідейні партії давним-давно вже втрачені. З'їзди, тисячі делегатів - це все історія кінематографа. Будь-які призначення вирішуються в дуже вузькому колі. Звичайно, ми залишимо Устенку місце в прохідному списку. Всі ці люди голосували, напевно, не стільки за Ківу скільки за можливий шанс переродження і відродження, а значить потрапляння в обойму. Тому, коли з’їхались офіційно зареєстровані делегати, керівники Соціалістичної партії у всіх регіонах, на цей з'їзд були запрошені нотаріус, представник Мін'юсту, який зафіксував юридичне обґрунтування даного зібрання. Ми спеціально зняли все на відео, тепер можна ідентифікувати кожну людину, яка піднімала руку. Документи були завірені нотаріатом, відправлені до Міністерства юстиції і там зареєстровані. Знаєте, чому зареєстровані? Тому що у нас правові відносини з Мінюстом. Так, ми маємо можливість у законному порядку вирішувати питання. Кива став головою, відповідно, лише у Киви є право, щоб його партія брала участь у виборчому процесі.

Звичайно ж, Садовий, який так само розраховував на якусь історію, в божевіллі кинувся шукати можливість матчу-реваншу. Садовий питає: «А де ж тоді я? У мене ж теж є, б**, печатка. А я, б**, зі своєю печаткою десь в Молдавії вибиратися буду?».

Звичайно, всі знають, що я є вихованцем міністра внутрішніх справ Арсена Борисовича Авакова. За що я йому і вдячний. Він наповнив мене здоровим глуздом і дав мені можливість. І за це йому спасибі. Тоді куди (ображеному Садовому) треба бігти? До Льовочкіна. Тому що хто противник Авакова? Льовочкін! І Садовий біжить до Льовочкіна. Знаходять дурня Капліна (народний депутат, якого вважають близьким до Сергія Льовочкіна, - «Главком»), взувають його, одягають. Єдине, що - вони ще заскакують в Адміністрацію президента, розмовляють з Кононенком, отримують фінансову підтримку. І мало того, їм ще обіцяють підтримку ЗМІ. Вони проводять з'їзд, подають заяви в суди нібито на незаконне моє обрання. Так, нібито це воля Адміністрації президента. Але чомусь суд цього разу виявився на боці закону, їх судовий позов не був розглянутий, і фактично вони залишилися «голими королями». Хоча вони провели масштабні з'їзди.





Каплін на з'їзді

2 жовтня прес-служба нардепа, члена фракції БПП Сергія Капліна повідомила, що парламентаря обрали головою Соціалістичної партії. За даними прес-служби, рішення про обрання його головою СПУ було ухвалено на Всеукраїнському з’їзді соціалістів, соціал-демократів та профспілок, який відбувся у Києві

Чесно кажучи, створити картинку дуже просто. Зігнав людей і заплатив їм. 200 грн. коштує людина на півдня: за присутність в студії, плескання в долоні. Їх називають як? Морські котики. Ось цих морських котиків нагнали в Жовтневий палац, перед ними виступив Сергій-дурень з красивою промовою. Ми дали можливість їм видихнути, і в повному обсязі відчути себе ідіотами.

Каплін зробив кілька помилок. Він направив низку листів до уряду, підписуючись і ставлячи печатку Соціалістичної партії. Ми це відстежуємо. Ми написали заяву у поліцію про фальсифікацію документів і шахрайські дії збоку народного депутата Капліна щодо використання бренду і підробки печатки. Відомості про фальсифікацію документів занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

Права на Соцпартію у нас! І це зафіксовано в Мін'юсті. У Кононенка з Льовочкіним, напевно, був дуже простий план: якщо Кива - вихованець Авакова, то треба позицію Киви послабити. До чого призведе це протистояння? Та ні до чого. Протистояння і супротивника немає. Льовочкіну потрібно думати, як зберігати свої мільйони, тому що за ним біжить вся правоохоронна система. Він занадто багато вкрав, він занадто брудний сьогодні. Каплін був неефективний навіть тоді, коли вони (Кива має на увазі Сергія Льочкіна. У Верховній Раді минулого скликання Каплін був членом фракції «Удар», - «Главком») були при владі. Тому це зараз вигуки облізлої, підбитої собаки.

Чи правда, що бренд СПУ і сама партія коштували усього $100 тис?

Ні. Скажу чесно, бренд і партія... 100 тисяч доларів - це двокімнатна квартира в Києві. Чому так дешево берете?

Дорожче?

Я думаю, так. Чесно, з Устенком майже були торги. Він, звичайно ж, за використання того, що він нібито зберіг, просив набагато більше. Але ми пішли іншим шляхом. Я не вірю в гроші. Для мене гроші - це найбільш слабка фракція, тому ми грошові питання відклали. Чого хоче Устенко? Устенко вже заробив, зібрав, а може, вкрав свої багатомільйонні статки і йому хочеться повернутися в політику. Адже усі, хто був біля керма Соцпартії – це корупціонери, крадії, вони розкрадали бюджетні кошти. Садовий теж хоче повернутися в політику.

Ми зайнялися активізацією лівого електорату. Він повинен мати своїх представників в українському політикумі. Чи я просякнутий соціалістичними ідеями, чи увібрав їх з молоком матері? Ні, ні і ще раз ні! Я, насамперед, – захисник Батьківщини. Я знаю, що на сьогоднішній день мій обов’язок – укріплення обороноздатності моєї держави, для цього я повинен підняти лівий електорат. Я змушу цей електорат бути патріотичним. Соціальна рівність і захист – це ті принципи, які не суперечать моїй суті. Але йдеться не про радянський соціалізм. Звісно, багатьом буде незручно.

Ви очолюєте Соцпартію з липня. Як кроки вже здійснили на цій посаді?

Сьогодні політикум не лише в Україні, а й в усьому світі перетворився на шоу. І чим яскравіше та цікавіше обличчя партії, тим вона популярніша. Я точно не тримаюсь за оцей соціалістичний бренд. Люди йтимуть за мною, а не за брендом.

Я провів аудит партії. Повний бардак. Є заяви про те, що партія нараховує 168 тисяч людей, але це профанація: немає ніяких картотек, ми все починаємо з нуля.

Тобто у партії нема уявлення, скільки у неї членів і хто вони?

Та ні, списки членів є, але вони у маразматичних бабусь і дідусів. Це історія, яку треба переписувати наново. Я не хочу свою країну повертати у Радянський союз. У нас є правий електорат, має бути і повноцінний лівий – для гармонії і для позиції. Не має бути слабких місць, а ліва сторона у нас була слабкою.

Ви заявляли, що збираєтесь йти у президенти. Якими будуть основні пункти вашої програми?

Поганий той солдат, який не хоче стати генералом. Якщо я вже прийшов у політику, то маю бути першим. Який сенс займатися спортом, якщо ти розраховуєш на програш, на останні місця? Мені для того, щоб повноцінно претендувати на посаду президента потрібно ще багато працювати, набиратися досвіду. Перша і єдина догма, яку я cповідую, – зміна виховного процесу. Дорослу людину неможливо виправити. Ми надто брудні. Я брудний, зіпсований. Якщо ми хочемо щось поміняти у нашій країні, ми повинні почати правильно виховувати своїх дітей.

Правильно – це, по-вашому, як?

Хлопчиків перестали вчити любити і захищати свою Батьківщину. Тому хлопці перестали бути хлопцями, а перетворилися на п**рів. І слава Богу, що на нашу землю прийшла війна, тому що врешті дівчата побачили, що, с**, а справжні хлопці-то інакше виглядають! Ви ж, жінки, нарешті побачили, що справжні чоловіки – це ті, хто зі зброєю вас захищає, а не ці гламурні п**, які знищують націю. А це все тому, що ми перестали навчати дітей захищати свою територію. Своя територія – це жінки, це діти, які повинні сміятися.

Ми перестали вчити дітей поважати цінувати закон. Ми кажемо, що правоохоронці погані, але послухайте, вони ж не з Марсу прилітають. Це – частина нашого збоченого, спотвореного, аморального суспільства. Вони не можуть бути іншими, тому що ми всі такі. Те, що він одягає погони, не змінює його сутності. Тому ми повинні виховувати це у своїх дітях. Це не так довго – лише 10 років. Через 10 років у нас може бути геть інше суспільство. Почніть сьогодні вкладати у 14-річних підлітків – і через чотири роки це будуть повноцінні юнаки, готові помирати, захищати, боротися за свою землю. Чому я роблю акцент на «боротися» - на нас напали через те, що ми були дуже слабкими. Ми всі, не тільки армія. Зараз ми загартовуємося, ростемо. Зараз у нас є шанс стати державою, повноцінним суспільством. Це важко, але я вірю, що ми це зробимо.

До вас часто звертаються ветерани АТО. Про що найчастіше просять?

В основному це питання землі, лікування, працевлаштування.

На сьогодні у нас вже 280 тис. ветеранів АТО. Всі ті органи, управління, які ними нині опікуються – це розмивання, розкрадання бюджетних коштів. А я хочу, щоб при Кабміні був створений такий орган, який би міг відстоювати інтереси цих хлопців. Із цією ініціативою я вже вернувся до міністра внутрішніх справ, прем’єр-міністра і президента.

У нас нині діє понад трьох тисяч ветеранських організацій. Чим вони займаються – незрозуміло. В усіх цивілізованих країнах, де були війни, США, наприклад, скрізь є міністерство у справах ветеранів, яке займається соціальними питаннями на державному рівні. І йдеться про забезпечення не тільки ветеранів, а й їхніх сімей, сімей тих, чиї рідні загинули, захищаючи свою землю.

Ілля Кива

Ви часто говорите про те, що поважаєте саме Авакова та Корчинського…

Так, це ті люди, які змінили мене.

Як ви познайомились?

Нас познайомила війна. Ми з Арсеном Борисовичем познайомились у Дніпропетровській області. Я ще був добровольцем, сформував перший добровольчий батальйон «Дніпро-1» у складі «Правого сектора». Командував операцією зі зриву «референдуму» у Червоноармійську. Нас тоді було 60 людей, які під моїм началом зірвали там прапори «ДНР», вивісили українські стяги і тим самим залишили місто українським. Після цієї операції Аваков прилітав у Дніпропетровськ для координації добровольчих з’єднань та проведення робочої наради. Там мене представили як людину, яка хоче померти за Батьківщину. Він сказав: «Справді? Добре, якщо бажання є, я тобі допоможу її захищати». Це історія чистоплотних бажань та стосунків, яка сформувалася у взаємоповагу та взаємодовіру.

З Корчинським ми зустрілись у «секторі М», коли моя задача була формувати оборону з боку Волновахи, перекриваючи можливий наступ з Донецька на Маріуполя. У нього така сама ситуація, але на іншій ділянці, теж під Маріуполем.

У нас з Корчинським різні погляди на життя, так само у нас є розбіжності з Аваковим, але ж задача спільна – укріпити країну. Я думаю, що об’єднання таких людей укріплює країну.

«А радник чим займається? Відстоюванням інтересів міністра»

Ви були на посаді радника міністра МВС – що саме радили Авакову?

Я склав повноваження радника міністра тоді, коли очолив Соцпартію. Я допомагав йому у тій багатогранній роботі, яку він виконує. Це і доручення, і зустрічі з людьми від імені міністра. Ви уявляєте, скільки людей щодня хочуть потрапити на прийом до міністра внутрішніх справ? Були особисті доручення, коли позицію міністра потрібно було донести до того чи іншого чиновника. У нього ж політична посада. А радник чим займається? Відстоюванням інтересів міністра. Зараз я також є частиною правоохоронної системи. Колишніх поліцейських не буває, нині я – голова Федерації профспілок МВС. Ця робота пов’язана із захистом інтересів людей, які поклали життя на служіння закону.

Ілля Кива

«Я цю гниду пристрелю». Так ви колись висловились на адресу Семенченка. Навіщо так жорстоко?

Це – брудна людина з брудною історією. За що? За те, що він почав свій шлях на крові. Це почалося з Карлівки, початок червня 2014 року, коли він на добре підготований блокпост штовхнув свій підрозділ, підв’язавши туди «правосеків», фактично обманувши їх - людей, не озброєних належним чином. Тоді загинули чотири людини, а сам Семенченко втік з поля бою. Я тоді ледь його на гранаті не підірвав. Я вважав, що саме на ньому лежить відповідальність за тих загиблих.

У 2014 році у селі Карлівка Донецької області відбувся один з перших боїв добровольчого батальйону «Донбас». Бійці батальйону потрапили в засідку терористів. Бойовики обстрілювали «оборонців» з БТР і кулеметів, закидали гранатами.

Вуглегірськ, де він штовхнув хлопців на бійню – без правильного коригування на місцевості. Вони йшли фактично однією вулицею і попали під танковий обстріл. Я знаю, бо бачив, як це відбувалось. Коли можна було заходити у місто через передмістя невеликими вуличками, а не йти колоною.

На початку лютого 2015 року під час операції щодо звільнення Вуглегірська Донецької області від бойовиків, загинули четверо бійців батальйону «Донбас». Поранено 11 бійців.

Під Дебальцево, коли він нібито підірвався на фугасі. Насправді він бухий влетів у БТР о четвертій годині ранку. У мене є висновок лікарів Артемівської лікарні про те, що травма черевної порожнини можлива у зв’язку з аварією, але ніякого, на х**, вибуху фугасу не було. У мене є звіти офіцерів, я тоді був заступником начальника Координаційного центру при Штабі АТО. У його машині тоді загинули двоє людей – хлопці, яким було трохи більше двадцяти. Людина не рахує далі, йде по головам і готова скільки завгодно солдатів закопувати в землю. Тому у мене до Семенченка і таке ставлення.

Бої під Дебальцевим відбувались у лютому 2015 року. Тоді з'явилась інформація про те, що комбат Семен Семенченко підірвався на фугасі. Пізніше начальник Генштабу Анатолій Муженко казав, що саме через нерозважливість Семенченка вихід українських військ з Дебальцевого був ускладнений. «Можу сказати, що, наприклад, коли ми готували вихід з Дебальцевого, то його план дуже швидко з'явився на сторінці в Фейсбук Семена Семенченко (Гришина)... Мені хочеться сподіватися, що політики робили це не навмисно. Але звідки з'явився план виходу військ з Дебальцевого у Семенченка, мені до сих пір невідомо», - зазначив Муженко.

Але тоді виникає цілком слушне питання, чому Семенченко не був покараний, якщо усе це, звичайно, правда?

Чому не заведена кримінальна справа? У Семенченка на той момент були свої покровителі в МВС – я не хочу називати прізвищ. Він не просто так з’явився у правоохоронній системі, хтось цю б** туди привів, от на ньому і лежить відповідальність за весь цей бруд. Зараз вони вже від нього відскочили, як від гидоти.

Ілля Кива

«Якщо хочеш перемогти, ти повинен перетворитися на кулю»

Ви часто у соцмережах хизуєтесь своєю фізичною формою. Як часто займаєтеся спортом?

Що таке спорт? Це – релігія, спосіб життя. Спорт - це протистояння самому собі. Чому спорт має сенс тільки тоді, коли кожен день або коли це система? Тому що таким чином ти себе виховуєш. Дисципліна. Це як чистити зуби - така ж гігієна свого тіла. Над собою кожен день треба робити зусилля. Коли ти себе ламаєш, у тебе до себе з'являється повага. Спортом я займався років до 18-ти, а потім я став займатися фізкультурою.

Отже, ви зранку прокинулися і раненько побігли у спортзал?

Єдине, що я собі поки що не можу дозволити, - це непорушний графік. У мене є така норма - тричі на тиждень дві години я приділяю своїй дитині. Три рази на тиждень, що б там не було (війна, потоп, землетрус) я забираю свого сина, і ми їдемо на його тренування, займаємося разом з ним. Навіть якщо я закінчую об 11 годині вечора і протягом дня не зумів потрапити в спортзалу, я все одно їду об 11 годині вечора. Мене вже знають: мені відкривають, і я займаюся. Я не даю собі поблажок. Контролюю себе постійно. Ви пам'ятаєте, як в дитинстві вам теж не хотілося чистити зуби, а мама казала… Ось я собі ця мама.

Це потрібно для того, щоб бути бездоганним у всьому. Це догма кулі. Куля бездоганна у всьому. Якщо ти хочеш досягти і знищити, а значить, перемогти, то ти повинен перетворитися на кулю.

Ви весь час носите з собою зброю?

Так.

Дочитали книгу Авакова «Ленин с нами»?

До половини.





Ківа з книгою, яку написав міністр внутрішніх справ

Не встигли чи не захотіли?

Не те що не встиг – просто вникнув у суть написаного. Мені потрібно було зрозуміти, що написала людина, яку я поважаю. Я це усвідомив.

Якби ви самі писали книгу, про що б вона була?

Про те, як правильно виховати з хлопчика чоловіка.

Ви заявляли, що будете охороняти Вічний вогонь у Парку Слави, після того, як вандали залили його цементом. Охороняєте?

Звичайно. Там стоять хлопці, охороняють. Я особисто щодня там буваю, по 45 хвилин відстоюю. Я не можу дозволити собі присвятити цьому процесу весь свій час. Але я його організував, я ним командую. Цікаво, що приходять курсанти з училища Богуна постояти – просто за власною ініціативою.

Ви казали, що у Верховні Раді є певний відсоток людей, які вживають наркотики. Який цей відсоток?

Я думаю, четверта частина так точно. Особливо молоде покоління. Наркотик – це розвага для людей, у яких багато грошей, які насолодились життям, втомились від алкоголю.

Чого ви боїтеся?

Господа Бога нашого Ісуса Христа.

Наталія Сокирчук, Станіслав Груздєв (фото), «Главком»