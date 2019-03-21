У справі Гриба розпочалися дебати, українцю викликали швидку



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Фото: Громадське

Павло Гриб розповів журналістам, що почувається погано, і що належної медичної допомоги йому не надають

У Ростові-на-Дону в четвер, 21 березня, розпочалися дебати у справі українського політв'язня Павла Гриба.

Про це повідомляє Громадське.

Павло розповів журналістам, що почувається погано, і що належної медичної допомоги йому не надають.

«З часів минулого засідання, коли я захворів, ніхто нічого не зробив, мене відвозять сюди і кажуть що я здоровий. Я прошу вас перенести засідання. Я не повинен тут сидіти і страждати з хворобами», - сказав Гриб.

Він заявив, що не здатний брати участь у дебатах, поскаржившись на нудоту та болі.

«Сьогодні зранку вивели в окрему кімнату. Там нічого немає, закрили просто. Це робиться для того, щоб подивитись мої папери. Є для того спеціальні люди. Це мене навмисно вивели, подивились. Та у мене там нічого такого немає. Заяви, звернення, останнє слово», - розповів Павло.

У Ростові розпочалися дебати у справі українського політв'язня Павла Гриба. Він розповів нам, що почувається кепсько. Каже, що медичної допомоги належної йому не надають. pic.twitter.com/6iGxQcYzhs — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 марта 2019 г.

Українець вважає свою справу виключно політичною. «Я думаю, що це політика. І думаю, що коли цю справу тільки починали, ніхто не думав, що так вийде», - сказав Гриб.

Наразі у засіданні суду оголосили перерву. Павлу викликали швидку допомогу.

Нагадаємо, 13 лютого на зустрічі в Брюсселі з європейськими дипломатами Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова озвучила пропозицію синхронного доступу лікарів до Кирила Вишинського і Павла Гриба.