Денісова просить Москалькову про синхронний доступ лікарів до Гриба і Вишинського



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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова

Українська омбудсмен зазначила, що наразі чекає на реакцію від російської сторони на свою пропозицію

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової із листом, в якому просить про синхронний доступ лікарів до обвинуваченого в Україні у держзраді керівника «РИА Новости-Україна» Кирила Вишинського і до обвинуваченого в Росії українця Павла Гриба.

Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

«Під час спілкування з європейським дипломатом (директором Європейської служби зовнішньої дії з роботи з державами Східного партнерства та Росії Люком Девінем – ред.) мені стало відомо, що Москалькова хоче, щоб ми забезпечили доступ незалежних лікарів до Кирила Вишинського. У листі підтвердила, що не заперечуватиму, але за умови одночасного допуску лікарів до Павла Гриба, який знаходиться у надкритичному стані», – написала Денісова.

Українська омбудсмен зазначила, що наразі чекає на реакцію від російської сторони на свою пропозицію.

13 лютого на зустрічі в Брюсселі з європейськими дипломатами Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова озвучила пропозицію синхронного доступу лікарів до Кирила Вишинського і Павла Гриба.

Люк Девінь повідомив, що нещодавно його представники зустрілися з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Під час зустрічі йшлося про можливість доступу лікарів до Кирила Вишинського, який підозрюється у вчиненні державної зради.

«Українська сторона готова забезпечити ці умови лише за можливості синхронного доступу лікарів до українського політв’язня Павла Гриба, який знаходиться у надкритичному стані», - написала омбудсмен.

Європейський союз також має незмінну позицію щодо вільного проходу всіх суден через Керченську протоку.