У США ініціювали виступ Зеленського у Конгресі



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Президент України Володимир Зеленський

Зеленський має відвідати США на запрошення Білого дому

Співголови Конгресового українського кокусу звернулися до спікера Палати представників США Ненсі Пелосі з ініціативою запросити президента України Володимира Зеленського виступити на спільному засіданні американського Конгресу.

Про це йдеться в офіційному листі законодавців, пише «Укрінформ».

«Як співголови двопартійного Українського конгресового кокусу, ми з повагою закликаємо вас запросити президента України Володимира Зеленського на спільне засідання Конгресу», - наголошується в листі.

При цьому нагадується, що Зеленський має відвідати США на запрошення Білого дому.

«Ми вітаємо цю взаємодію на високому рівні і просимо Конгрес подати руку дружби новообраному президенту шляхом таким запрошенням»,- зауважується в документі.

Члени Конгресу США наголосили, що перед Україною продовжують стояти серйозні виклики. У цьому зв'язку згадується боротьба з російською агресією, протидія успадкованій корупції, забезпечення економічного зростання й процвітання українського народу.

«Росія дійсно має намір посилити свою агресію, про що свідчить незаконний арешт 24 українських воїнів і трьох військово-морських суден у водах Керченської протоки. У цей небезпечний для України і світу час Конгрес повинен посилити взаємодію з нашим близьким союзником, коли йому загрожують такі виклики»,- наголошується в листі американських законодавців.

Водночас підкреслюється, що запрошення глави Української держави могло би сприяти посиленню взаємодії на таких ключових напрямах як антикорупційна політика, демократичні реформи, кібер- і військова безпека, ветеранські справи, енергетична незалежність, сприяння збалансованій гендерній політиці.

«Запрошення Президента Зеленського на спільне засідання Конгресу послужить потужним символічним меседжем Кремлю: американський народ стоїть пліч-о-пліч з українським народом», - зазначається у зверненні американських законодавців.

Лист підписали члени Конгресу США Марсі Каптур, Браян Фітцпатрік, Анді Гарріс і Майк Куіглі.

Напередодні посол України у США анонсував підготовку зустрічі Трампа із Зеленським.

Нагадаємо, декілька днів тому спецпредставник Держдепу Курт Волкер заявив, що зустріч Трампа із Зеленським - питання найближчого майбутного.