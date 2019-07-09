  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Посол України у США анонсував підготовку зустрічі Трампа із Зеленським

    • Розсилка
    <p>Дональд Трамп та Володимир Зеленський</p> - Посол України у США анонсував підготовку зустрічі Трампа із Зеленським

    Дональд Трамп та Володимир Зеленський

    Колаж: Радіо Свобода

    Чалий вважає, що президенти України та США «знайдуть між собою хімію»

    Цього тижня представники команди президента України Володимира Зеленського прибудуть до Вашингтона, аби спільно з посольством України готувати зустріч лідерів двох країн.

    Про це в ефірі «Голосу Америки» заявив надзвичайний і повноважний посол України у США Валерій Чалий.

    «Ми працюємо над цим. Цього тижня, ви побачите, приїдуть (до Вашингтона - ред.) представники президента Зеленського, і ми спільно будемо тут працювати, аби визначити і дату візиту, і наповнити його змістом. Я думаю, це питання наступних місяців», - розповів дипломат.

    На запитання журналістки він додав, що «у серпні-вересні візит має бути повністю підготовлений».

    Чалий рішуче спростував припущення, які лунали останнім часом в Україні: мовляв, США чекають, а президент «не їде, бо не може знайти часу».

    «Ні президенту Зеленському, ні Україні, ні Сполученим Штатам не потрібна картинка, просто картинка двох президентів. Вони між собою знайдуть хімію. Вони вже у телефонних розмовах між собою знайшли цю хімію стосунків. Інша річ - який буде зміст», - заявив посол.

    Дипломат додав, що в посольстві України провадиться інтенсивна робота з підготовки змісту зустрічі двох президентів.

    Нагадаємо, декілька днів тому Спецпредставник Держдепу Курт Волкер заявив, що зустріч Трампа із Зеленським - питання найближчого майбутного.

    Читайте також
    дипломатія США політика посол посольство Володимир Зеленський Україна президент Валерій Чалий
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ