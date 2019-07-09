Посол України у США анонсував підготовку зустрічі Трампа із Зеленським
Дональд Трамп та Володимир Зеленський
Чалий вважає, що президенти України та США «знайдуть між собою хімію»
Цього тижня представники команди президента України Володимира Зеленського прибудуть до Вашингтона, аби спільно з посольством України готувати зустріч лідерів двох країн.
Про це в ефірі «Голосу Америки» заявив надзвичайний і повноважний посол України у США Валерій Чалий.
«Ми працюємо над цим. Цього тижня, ви побачите, приїдуть (до Вашингтона - ред.) представники президента Зеленського, і ми спільно будемо тут працювати, аби визначити і дату візиту, і наповнити його змістом. Я думаю, це питання наступних місяців», - розповів дипломат.
На запитання журналістки він додав, що «у серпні-вересні візит має бути повністю підготовлений».
Чалий рішуче спростував припущення, які лунали останнім часом в Україні: мовляв, США чекають, а президент «не їде, бо не може знайти часу».
«Ні президенту Зеленському, ні Україні, ні Сполученим Штатам не потрібна картинка, просто картинка двох президентів. Вони між собою знайдуть хімію. Вони вже у телефонних розмовах між собою знайшли цю хімію стосунків. Інша річ - який буде зміст», - заявив посол.
Дипломат додав, що в посольстві України провадиться інтенсивна робота з підготовки змісту зустрічі двох президентів.
Нагадаємо, декілька днів тому Спецпредставник Держдепу Курт Волкер заявив, що зустріч Трампа із Зеленським - питання найближчого майбутного.