Внаслідок авіакатастрофи на Кубі щонайменше троє людей вижили - ЗМІ
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Частина пасажирів могла вижити після падіння літака на Кубі
Деякі пасажири могли вижити під час аварії пасажирського лайнера Boeing 737 поруч з міжнародним аеропортом імені Хосе Марті на Кубі.
За інформацією місцевих ЗМІ, про виживших після катастрофи повідомили місцеві жителі. Вони нібито помітили, що деяких з пасажирів перевозили на машинах швидкої допомоги, і вони подавали ознаки життя.
Офіційних підтверджень цієї інформації немає.
Також Telegram-канал Mash опублікував відео з місця катастрофи. На ньому видно, що одну людину везуть на носилках.
«Поки повідомляють про як мінімум трьох виживших», - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, у п'ятницю, 18 травня, на Кубі розбився пасажирський літак Boeing-737. На борту, попередньо, знаходилися 104 людини. Відомо, що повітряне судно розбилося незабаром після зльоту з міжнародного аеропорту Хосе Марті в Гавані.