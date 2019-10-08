У США маніяк зізнався у вбивстві 93 жінок



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Семюел Літтл відбуває довічний термін у в'язниці в Каліфорнії

Чоловік після зізнання став наймасовішим серійним вбивцею в США

Серійний вбивця 79-річний Семюел Літтл, який відбуває довічний термін у в'язниці в Каліфорнії, зізнався у вбивстві 93 жінок, що зробило його наймасовішим серійним вбивцею в США. Про це повідомляє The Guardian у вівторок, 8 жовтня.

Літтл перебуває за ґратами з 2012 року, але торік він заявив слідчим, що був відповідальний за близько 90 вбивств по всій країні в період з 1970 по 2005 рік. ФБР оголосило, що федеральні криміналісти вважають, що всі його зізнання заслуговують довіри. Наразі чиновники змогли перевірити 50 зізнань.

Слідчі також надали нову інформацію та інформацію про п'ять випадків у Флориді, Арканзасі, Кентуккі, Неваді і Луїзіані.

Деякі з його жертв були на узбіччі суспільства. Багато з них спочатку вважалися наркоманами, які померли від передозування, або пояснювалися випадковими або невизначеними причинами. Деякі тіла не були знайдені.

ФБР надало 30 малюнків деяких з його жертв - кольорові портрети, які намалював сам Літтл у в’язниці. В основному це портрети темношкірих жінок.

Слідчі по всій країні все ще намагаються зібрати воєдино його зізнання з невпізнаними останками і нерозкритими справами минулих десятиліть. У серпні він визнав себе винним у вбивстві чотирьох жінок в штаті Огайо. Він був засуджений в Каліфорнії за три вбивства в 2013 році і визнав себе винним у вбивстві торік у Техасі.