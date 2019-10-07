Підозрюваний у вбивстві киянина молодик два роки переховувався в Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вбивство сталося два роки тому у столичній квартирі Фото: Нацполіція

Днями РФ передала українським оперативникам затриманого підозрюваного

Столичні поліцейські через два роки затримали підозрюваного у вбивстві киянина.

У жовтні 2017 року до столичної поліції зателефонував чоловік із повідомленням про те, що після аварійного відкриття дверей квартири на вулиці Метрополита Липківського він виявив труп колеги з ознаками насильницької смерті (удушення). Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко, правоохоронці оглянули помешкання і поспілкувалися з заявником та іншими свідками події. Поліцейські встановили, що власник помешкання не вийшов на роботу, на телефонні дзвінки не відповідав, а відтак колеги вирішили завітати особисто, аби дізнатися причину відсутності його на роботі. У квартирі його виявили мертвим, також зник автомобіль, яким користувався чоловік.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 (Умисне вбивство з корисливих мотивів) та ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. З місця події криміналісти вилучили речові докази, які після проведення експертизи долучили до матеріалів кримінального провадження.

«Правоохоронці встановили особу підозрюваного, це – 22-річний знайомий убитого, і з’ясували, що він переховується на території іншої країни. Тому йому заочно повідомили про підозру у вчиненні злочинів і оголосили в міжнародний розшук. У січні цього року за сприяння Департаментів карного розшуку та Міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України встановили місцезнаходження та затримали підозрюваного на території Російської Федерації у місті Санкт-Петербург. Днями його передали нашим оперативникам. Солом’янським районним судом йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави», - додав Крищенко.