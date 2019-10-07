На Київщині поліція затримала чоловіка за підозрою у зґвалтуванні доньки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час затримання чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння Фото: Нацполіція

Свою вину чоловік не визнає

На спецлінію «102» надійшло повідомлення від 16-річної жительки м. Тараща, що у лісі її побив та зґвалтував рідний батько. За викликом на домашню адресу прибула слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Він перебував вдома, будучи у стані сильного алкогольного сп’яніння. Доньку на той час вже забрали до місцевої районної лікарні на обстеження.

За ознаками злочину відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Свою вину чоловік не визнає. Запевняє, що цього не скоював.

Триває слідство.

Нагадаємо, у вересні київською прокуратурою повідомлено про підозру 35-річному чоловіку, який побив та зґвалтував дівчину.