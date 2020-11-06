  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У США мером міста став французький бульдог на ім'я Вілбур

    • Розсилка
    <span>Традиція обирати тварину на вищу посаду в Реббіт-Хеш існує з 1998 року</span> - У США мером міста став французький бульдог на ім'я Вілбур
    Традиція обирати тварину на вищу посаду в Реббіт-Хеш існує з 1998 року

    Мера-собаку в американському місті обирають вже не вперше

    У місті Реббіт-Хеш штату Кентуккі жителі вибрали нового мера. Новим міським головою став французький бульдог на прізвисько Вілбур Біст. Про це повідомило історичне товариство міста в своєму Facebook-акаунті.

    На виборах Вілбур отримав рекордну кількість голосів - 13 143. Це найвищий показник довіри за всю історію міста. Разом з ним за посаду мера боролися бігль на прізвисько Джек Кролик і золотистий ретривер Поппі.

    Традиція обирати тварину на вищу посаду в Реббіт-Хеш існує з 1998 року.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У США мером міста став французький бульдог на ім'я Вілбур
    У США мером міста став французький бульдог на ім'я Вілбур
    У США мером міста став французький бульдог на ім'я Вілбур
    У США мером міста став французький бульдог на ім'я Вілбур
    У США мером міста став французький бульдог на ім'я Вілбур

    У 1998 році до влади прийшов безпородний пес Гуфі Борнмен, який помер в 2001 році. Його змінив чорний лабрадор на прізвисько Джуніор Кокран. Третім мером стала бордер-коллі на прізвисько Люсі Лу. Вона займала цю посаду протягом семи років. У червні 2017 року почесним мером в американському місті Реббіт-Хеш обрали пітбуля на прізвисько Бріннет Паултро. Пес здобув перемогу над куркою, котом, віслюком та іншими кандидатами, які брали участь у виборах.

    Мер Реббіт-Хеша не володіє реальною владою і ніяк не впливає на суспільне життя. Вибори влаштовують для збору коштів на благоустрій міста. Для участі в них необхідно заплатити один долар, причому голосувати можна кілька разів.

     

    США вибори мер тварини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies