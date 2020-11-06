У США мером міста став французький бульдог на ім'я Вілбур

Традиція обирати тварину на вищу посаду в Реббіт-Хеш існує з 1998 року

Традиція обирати тварину на вищу посаду в Реббіт-Хеш існує з 1998 року

Мера-собаку в американському місті обирають вже не вперше

У місті Реббіт-Хеш штату Кентуккі жителі вибрали нового мера. Новим міським головою став французький бульдог на прізвисько Вілбур Біст. Про це повідомило історичне товариство міста в своєму Facebook-акаунті.

На виборах Вілбур отримав рекордну кількість голосів - 13 143. Це найвищий показник довіри за всю історію міста. Разом з ним за посаду мера боролися бігль на прізвисько Джек Кролик і золотистий ретривер Поппі.

Традиція обирати тварину на вищу посаду в Реббіт-Хеш існує з 1998 року.

У 1998 році до влади прийшов безпородний пес Гуфі Борнмен, який помер в 2001 році. Його змінив чорний лабрадор на прізвисько Джуніор Кокран. Третім мером стала бордер-коллі на прізвисько Люсі Лу. Вона займала цю посаду протягом семи років. У червні 2017 року почесним мером в американському місті Реббіт-Хеш обрали пітбуля на прізвисько Бріннет Паултро. Пес здобув перемогу над куркою, котом, віслюком та іншими кандидатами, які брали участь у виборах.

Мер Реббіт-Хеша не володіє реальною владою і ніяк не впливає на суспільне життя. Вибори влаштовують для збору коштів на благоустрій міста. Для участі в них необхідно заплатити один долар, причому голосувати можна кілька разів.