Президента Косово взяли під варту в Гаазі

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі висунув Тачі і дев’ятьом іншим колишнім косовським військовим звинувачення у військових злочинах під час війни Косово з Сербією в 1998—1999 рока

Президент Косово Хашим Тачі затриманий і взятий під варту в Гаазі - йому інкримінують військові злочини і злочини проти людяності.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура міжнародного суду щодо злочинів у Косово.

Крім Тачі, в слідчий ізолятор відправили колишнього спікера парламенту Косово Кадрі Весєлі, одного з польових командирів Визвольної армії Косова Реджепа Селимі і екс-главу парламенту Якупа Краснічі.

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі висунув Тачі і дев’ятьом іншим колишнім косовським військовим звинувачення у військових злочинах під час війни Косово з Сербією в 1998—1999 роках.

Тачі, один із засновників Визвольної армії Косово, і дев’ять інших колишніх командирів, які вели партизанську війну проти сербських сил, звинувачуються у вбивствах, викраденнях, переслідуваннях і тортурах.

Суд звинувачує їх у вбивстві майже 100 осіб, в тому числі сербів, косовських албанців, представників інших етнічних груп, а також політичних опонентів. 5 листопада прокуратура підтвердила звинувачення.

Згідно сербської конституції, територія Республіки Косово є частиною Республіки Сербія і входить до її складу як Автономний край Косово і Метохія.

Однак фактично Косово владою Сербії не контролюється. Косово проголосило незалежність у 2008 році. Її визнали 110 країн світу, зокрема США і країни Європейського Союзу. Україна незалежність Косово не визнала. Сербія категорично відмовляється визнати незалежність Косово.

Хашим Тачі став п’ятим президентом Косово в квітні 2016 року. У 2000-му він став головою Демократичної партії Косово (колишнього політичного крила ОАК). З 2008-го по 2014-й він був прем'єр-міністром самопроголошеної республіки, з грудня 2014 го по квітень 2016- го — першим заступником голови уряду і міністром закордонних справ.