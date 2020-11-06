Розрив між Трампом і Байденом в Пенсільванії скоротився до 0,4 %

Підрахунок переважної більшості голосів буде завершено в п'ятницю, 6 листопада

Після обробки 95% бюлетенів Трамп набирає 49,6%, Байден - 49,2%

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден продовжує наздоганяти діючого главу держави, кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на виборах в штаті Пенсільванія, розрив скоротився до 0,4 процентних пункту.

Про це свідчать дані телеканалу CNN.

Так, після обробки 95% бюлетенів Трамп набирає 49,6%, Байден – 49,2%. Перемога в Пенсільванії дасть кандидату 20 голосів виборників з 270 необхідних, щоб стати президентом.

Трамп, згідно з останніми оцінками телеканалу Fox News, заручився підтримкою 214 вибірників, Байден – 264.

Влада штату повідомила, що підрахунок переважної більшості голосів буде завершено в п'ятницю, 6 листопада.

Як повідомлялося, Трамп збирається оскаржити результати голосування у всіх штатах, де він програє.

Нагадаємо також, що виборчий штаб президента США Дональда Трампа звернувся до суду з вимогою зупинити підрахунок бюлетенів у Пенсильванії, Мічигані та Джорджії, а також в Неваді.

5 листопада Дональд Трамп заявив, що вимагає припинити підрахунок голосів на президентських виборах.

Останній день виборів президента у США відбувся 3 листопада.