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    Розрив між Трампом і Байденом в Пенсільванії скоротився до 0,4 %

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    Підрахунок переважної більшості голосів буде завершено в п'ятницю, 6 листопада - Розрив між Трампом і Байденом в Пенсільванії скоротився до 0,4 %
    Підрахунок переважної більшості голосів буде завершено в п'ятницю, 6 листопада

    Після обробки 95% бюлетенів Трамп набирає 49,6%, Байден - 49,2%

    Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден продовжує наздоганяти діючого главу держави, кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на виборах в штаті Пенсільванія, розрив скоротився до 0,4 процентних пункту.

    Про це свідчать дані телеканалу CNN.

    Так, після обробки 95% бюлетенів Трамп набирає 49,6%, Байден – 49,2%. Перемога в Пенсільванії дасть кандидату 20 голосів виборників з 270 необхідних, щоб стати президентом.

    Трамп, згідно з останніми оцінками телеканалу Fox News, заручився підтримкою 214 вибірників, Байден – 264.

    Влада штату повідомила, що підрахунок переважної більшості голосів буде завершено в п'ятницю, 6 листопада. 

    Як повідомлялося, Трамп збирається оскаржити результати голосування у всіх штатах, де він програє.

    Нагадаємо також, що виборчий штаб президента США Дональда Трампа звернувся до суду з вимогою зупинити підрахунок бюлетенів у Пенсильванії, Мічигані та Джорджії, а також в Неваді.

    5 листопада Дональд Трамп заявив, що вимагає припинити підрахунок голосів на президентських виборах.

    Останній день виборів президента у США відбувся 3 листопада.

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    США Джозеф Байден Дональд Трамп партії влада
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