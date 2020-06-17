Трамп пообіцяв вакцину і ліки від Covid-19 до кінця року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американський президент Дональд Трамп

Глава Білого дому анонсував вакцину, ліки і терапію від коронавірусу до кінця цього року

У США до кінця цього року будуть готові ліки і вакцина від коронавірусу.

Про це повідомив американський президент Дональд Трамп на брифінгу, онлайн-трансляція якого опублікована в Twitter Білого дому.

«До кінця року ми будемо мати ефективну вакцину, ліки і терапію. Це буде фантастичним днем», – сказав Трамп.

За останніми даними, у США зафіксовано понад 2,2 мільйона випадків зараження.

Як відомо, вакцина від коронавірусу ймовірно готова: у Європі вже замовили 400 млн доз.

Раніше у США заявили про успіх в розробці вакцини від Covid-19. Відзначається, що єдиний побічний ефект був виявлений у однієї пацієнтки у вигляді почервоніння навколо місця ін'єкції, але воно було швидкоплинним і не потребувало додаткового медичного втручання.

У п'ятницю, 5 червня, президент США Дональд Трамп також заявив, що країна пройшла пандемію коронавірусу.

До слова, чотири країни ЄС об'єднають зусилля для виробництва вакцини від коронавірусу

Як відомо, у світі в даний час розробляється 133 потенційних вакцини від коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 32476

Хворіють 17036

Одужали 14528

Померли 912

Копіювати код для вставки

Між іншим, у МОЗ заявили, що Україна не розроблятиме власну вакцину від коронавірусу.