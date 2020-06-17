Трамп пообіцяв вакцину і ліки від Covid-19 до кінця року
Глава Білого дому анонсував вакцину, ліки і терапію від коронавірусу до кінця цього року
У США до кінця цього року будуть готові ліки і вакцина від коронавірусу.
Про це повідомив американський президент Дональд Трамп на брифінгу, онлайн-трансляція якого опублікована в Twitter Білого дому.
«До кінця року ми будемо мати ефективну вакцину, ліки і терапію. Це буде фантастичним днем», – сказав Трамп.
За останніми даними, у США зафіксовано понад 2,2 мільйона випадків зараження.
Як відомо, вакцина від коронавірусу ймовірно готова: у Європі вже замовили 400 млн доз.
Раніше у США заявили про успіх в розробці вакцини від Covid-19. Відзначається, що єдиний побічний ефект був виявлений у однієї пацієнтки у вигляді почервоніння навколо місця ін'єкції, але воно було швидкоплинним і не потребувало додаткового медичного втручання.
У п'ятницю, 5 червня, президент США Дональд Трамп також заявив, що країна пройшла пандемію коронавірусу.
До слова, чотири країни ЄС об'єднають зусилля для виробництва вакцини від коронавірусу
Як відомо, у світі в даний час розробляється 133 потенційних вакцини від коронавірусу.
-
Всього32476
-
Хворіють17036
-
Одужали14528
-
Померли912
Між іншим, у МОЗ заявили, що Україна не розроблятиме власну вакцину від коронавірусу.