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    У світі

    Трамп пообіцяв вакцину і ліки від Covid-19 до кінця року

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    Американський президент Дональд Трамп - Трамп пообіцяв вакцину і ліки від Covid-19 до кінця року
    Американський президент Дональд Трамп

    Глава Білого дому анонсував вакцину, ліки і терапію від коронавірусу до кінця цього року

    У США до кінця цього року будуть готові ліки і вакцина від коронавірусу.

    Про це повідомив американський президент Дональд Трамп на брифінгу, онлайн-трансляція якого опублікована в Twitter Білого дому.

    «До кінця року ми будемо мати ефективну вакцину, ліки і терапію. Це буде фантастичним днем», – сказав Трамп.

    За останніми даними, у США зафіксовано понад 2,2 мільйона випадків зараження.

    Як відомо, вакцина від коронавірусу ймовірно готова: у Європі вже замовили 400 млн доз.

    Раніше у США заявили про успіх в розробці вакцини від Covid-19. Відзначається, що єдиний побічний ефект був виявлений у однієї пацієнтки у вигляді почервоніння навколо місця ін'єкції, але воно було швидкоплинним і не потребувало додаткового медичного втручання.

    У п'ятницю, 5 червня, президент США Дональд Трамп також заявив, що країна пройшла пандемію коронавірусу.

    До слова, чотири країни ЄС об'єднають зусилля для виробництва вакцини від коронавірусу

    Як відомо, у світі в даний час розробляється 133 потенційних вакцини від коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      32476
    • Хворіють
      17036
    • Одужали
      14528
    • Померли
      912

    Між іншим, у МОЗ заявили, що  Україна не розроблятиме власну вакцину від коронавірусу.

    здоров'я США медицина Дональд Трамп президент вакцинація ліки коронавірус
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