У США виявили схожість коронавірусу з раковою пухлиною



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Мозгалужена структура Covid-19 нагадує ріст ракової пухлини

Вчені припустили, що для лікування коронавірусу можна використовували препарати проти раку

У Сан-Франциско (США) науковці Каліфорнійського університету виявили схожість структури вірусу Covid-19 та ракової пухлини. Про це повідомляє Financial Times.

Так, вчені з’ясували, що коронавірус, потрапляючи в організм, утворює у заражених клітинах нерівні опуклі гілки. Зазначається, що така незвична структура дозволяє вірусу вражати одразу декілька клітин.

Зокрема, так звані довгі нитки роблять отвори в інших клітинах. Після цього вірус через відростки потрапляє від однієї клітини до іншої.

За словами науковців, така розгалужена структура Covid-19 нагадує ріст ракової пухлини. На основі результату дослідження вчені припустили, що коронавірус можна лікувати препаратами для лікування онкології.

«Логічно, що протипухлинні препарати і противірусний ефект частково збігаються», – зазначив директор Інституту кількісних біологічних наук у Каліфорнійському університеті Неван Кроган.

До слова, перші експерименти такого типу вчені провели на клітинах нирок африканських зелених мавп, які були уражені коронавірусом. Пізніше потенційні ліки перевірили на клітинах людських легенів.

Як відомо, вакцина від коронавірусу ймовірно готова: у Європі вже замовили 400 млн доз.

Раніше у США заявили про успіх в розробці вакцини від Covid-19. Відзначається, що єдиний побічний ефект був виявлений у однієї пацієнтки у вигляді почервоніння навколо місця ін’єкції, але воно було швидкоплинним і не потребувало додаткового медичного втручання.

До слова, чотири країни ЄС об’єднають зусилля для виробництва вакцини від коронавірусу

Як повідомлялося, у світі в даний час розробляється 133 потенційних вакцини від коронавірусу.