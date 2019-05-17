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    У США показали найпотужнішу бомбу у дії

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    <p>Випробування бомби GBU-57</p> - У США показали найпотужнішу бомбу у дії

    Випробування бомби GBU-57

    Найпотужніша з неядерних бомб здатна перед вибухом проникати в землю на глибину до 61 метра

    Військово-повітряні сили США опублікували відеоролик, на якому відображено одне з випробувань двох надпотужних авіабомб GBU-57 останньої модифікації.

    Скидання авіабомб здійснив стратегічний стелс-бомбардувальник ВПС США B-2 Spirit, який призначений для їх доставки до цілі. На кадрах, які датовані 16 травня, видно, як літак скидає одну за одною дві бомби, які спочатку пробивають ґрунт точно в заданій цілі, а через декілька секунд на глибині під землею відбувається потужний вибух боєприпасу.

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    Бомба GBU-57, або Massive Ordnance Penetrator (MOP), є американською коректованою протибункерною авіаційною бомбою, яка розроблена корпорацією Boeing. Вона здатна перед вибухом проникати в землю на глибину до 61 метра або пробивати до 19 метрів армованого бетону.

    Маса авіабомби досягає 13,6 тонни, а потужність її становить майже 2,5 тонни вибухівки. Вона є найпотужнішим неядерним боєприпасом в арсеналі США.

    Бомба GBU-57 була розроблена у 2007 році для ураження підземних укріплень Ірану і КНДР. У 2018 році була проведена чергова, четверта модернізація бомби, завдяки чому значно підвищилися характеристики боєприпасу для знищення важко поцілюваних і глибоко розміщених цілей.

    Попереднє успішне випробування авіабомби, яке підтвердило її характеристики, було проведене в грудні минулого року.

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