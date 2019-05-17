Трамп запропонував скасувати лотерею Green Card



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Трамп планує зберегти легальну імміграцію на рівні 1,1 млн осіб на рік, але збільшити залучення фахівців з високою кваліфікацією до 57%

Трамп пропонує ввести нову програму Build America, де перевага надаватиметься спеціалістам з високою кваліфікацією і пропозицією про роботу в американських компаніях

Президент США Дональд Трамп представив свій план міграційної реформи, частиною якої має стати скасування лотереї Green Card, яка щороку дозволяє 50 тисячам жителів інших країн отримати посвідку на проживання в США.

Замість неї Трамп пропонує ввести нову програму Build America, де перевага надаватиметься спеціалістам з високою кваліфікацією і пропозицією про роботу в американських компаніях. «Шанси на затвердження реформи в Конгресі невеликі», - відзначають у ЗМІ.

«Зараз 66% легальних іммігрантів прибувають в США на підставі сімейних зв'язків, і тільки 12% - у зв'язку з працевлаштуванням або на підставі високої кваліфікації. Вся справа в офіційній позиції країни, через яку протягом десятиліть пріоритет віддавався саме сімейній імміграції в США», - відзначає Reuters.

Трамп планує зберегти легальну імміграцію на рівні 1,1 млн осіб на рік, але збільшити залучення фахівців з високою кваліфікацією до 57%.

Нова віза Build America, що Трамп пропонує ввести замість Green Card, буде видаватися за підсумками підрахунку балів. Бальна система буде враховувати знання, навички, матеріальне становище і результати тесту на знання англійської мови.

Візи видаватимуться трьом категоріям іммігрантів: працівникам «видатного таланту», фахівцям в самих затребуваних галузях і виключно здібним студентам. Значна перевага буде у тих претендентів, у яких вже є пропозиція про роботу від американської компанії.

«Все це повинно дозволити збільшити середній дохід нових іммігрантів до $ 126 000 на рік. У 2018 році середня річна заробітна плата легальних іммігрантів в США становила близько $ 43 000, розповів Трамп під час виступу», - пишуть журналісти.

Представляючи реформу, Трамп підкреслив, що значний внесок у нього внесли представники правоохоронних органів.

Згідно з даними Держдепартаменту США, кількість поданих на Green Card заявок перевищила 23 млн - це максимальний показник з 2012 року. Більше 430 тисяч заявок були подані від росіян, майже в три рази більше в порівнянні з тим же 2012 роком.

«Імовірність того, що реформа буде затверджена Конгресом в тому вигляді, в якому її нині пропонує Трамп, невелика, пише The Wall Street Journal. Демократи, які контролюють палату представників, розкритикували Build America Visa ще до того, як план був представлений публічно», - пише Associated Press.

Спроби Трампа обмежити потік іммігрантів в США не обмежуються будівництвом стіни на кордоні з Мексикою. Влітку 2018 року він заявив про намір заборонити давати громадянство народженим в країні дітям, але конкретних дій поки не вжив.