ЄС має намір запровадити нові санкції проти кібератак



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Фото: facebook.com/yevhen.perebyinis

Очікується, що міністри фінансів ЄС на зустрічі, що відбудеться в Брюсселі сьогодні, 17 травня, погодять новий режим санкцій для осіб, визнаних винними у кібератаках

Європейський Союз планує запровадити нові санкції проти кібератак. Про це повідомляє EUobserver з посиланням на джерело у дипломатичних колах, передає УНН.

Очікується, що міністри фінансів ЄС на зустрічі, що відбудеться в Брюсселі сьогодні, 17 травня, погодять новий режим санкцій для осіб, визнаних винними у кібератаках.

Зазначається, що раніше ЄС погодив подібні заходами проти людей, які винні в зловживанні хімічною зброєю, і веде переговори про третій режим санкцій для порушників прав людини.

Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року Нідерланди розкрили імена чотирьох російських шпигунів, які у квітні цього року здійснили спробу кібератак в Гаазі. Офіцери Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії полювали на базу даних Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ).

Після прес-конференції в Нідерландах Мін'юст США зробив свою заяву, повідомивши про пред'явлення обвинувачень в хакерських атаках семи працівникам ГРУ РФ. Серед них і четверо співробітників ГРУ, яких Нідерланди вислали в квітні: Олексій Моренець, Євген Серебряков, Олег Сотніков і Олексій Мінін. ФБР оголосило їх в розшук.

Британія, Нідерланди, Румунія, Литва, Фінляндія і Естонія закликали Євросоюз розширити режим санкцій з тим, щоб можна було карати за кібератаки.