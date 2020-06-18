У США схвалили продаж Україні 16 патрульних катерів та озброєння на $600 млн



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Патрульний катер Mark VI, який хоче придбати Україна

Україна використає судна для «захисту територіальних вод та захисту інтересів на морі»

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні до 16-ти патрульних катерів Mark VI та пов'язаного устаткування на загальну суму у 600 мільйонів доларів.

Про відповідне рішення повідомлено Конгресу США, зазначається на сайті Агенції з військового співробітництва та безпеки США.

У повідомленні йдеться, що уряд України зробив запит на придбання 16 патрульних катерів Mark VI; 32 систем ведення вогню MSI Seahawk A2; 20 оптико-електронних та інфрачеровних радарів; 40-ка гармат MK44, та ін.

«Пропонований продаж підтримає цілі закордонної політики та національної безпеки США, покращивши безпеку країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу у Європі», - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що Україна використає судна для «захисту територіальних вод та захисту інтересів на морі». Підрядником угоди виступає компанія SAFE Boats International, Bremerton, WA.

Нагадаємо, напередодні США передали Україні Javelin, боєприпаси та рації на $60 мільйонів.