У Чорному морі випробовують український броньований артилерійський катер



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Незабаром ВМС України поповняться ще одним малим броньованим артилерійським катером

Катер «Костопіль» має низьку візуальну оптико-електронну, радіолокаційну та теплову непомітність

В акваторії Чорного моря тривають державні випробування малого броньованого артилерійського катера (МБАК) «Костопіль».

Про це повідомляє АрміяInform.

Це 7-й корпус із серії катерів проєкту 58155, збудований на суднобудівному підприємстві «Кузня на Рибальському».

Як повідомив АрміяInform представник підприємства Леонід Бабак, особливостями цього етапу державних випробувань стала перевірка бойових спроможностей катера, а саме застосування кормових і носових бойових модулів під час нанесення прицільних вогневих ударів по берегових цілях. Дальність стрільби до мішеней становила до 2 км.

Крім проведення стрільб у морі, військові моряки разом із заводчанами перевірили морехідні якості катера, швидкість, маневрені характеристики на ходу та під час розворотів, можливості енергетичної установки й апаратури навігації. Протестували роботу системи захисту від наведення зброї противника.

Ця система діє в автоматичному режимі й дає змогу захистити екіпаж і корпус катера з допомогою «теплових пасток», які відстрілюються в разі опромінення об’єкта системами наведення зброї противника. Також моряки перевірили можливості системи автоматичної постановки димових і теплових завіс.

«Костопіль», як і інші МБАКи, має низьку візуальну оптико-електронну, радіолокаційну та теплову непомітність. Тож катер малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника.

Головне призначення МБАКів у загальній системі бойового застосування ВМС ЗС України – патрулювання в ближній морській зоні, охорона та оборона портів і морських або річкових комунікацій у межах територіальних морських вод, посилення охорони державного кордону, участь у різнопланових морських операціях в акваторії Чорноморсько-Азовського басейну, зокрема в операціях з протидії ймовірним висадкам десантних засобів противника на узбережжя тощо.

Після проведення всіх етапів державних випробувань МБАК «Костопіль» увійде до сил постійної бойової готовності національного військового флоту.

Як повідомлялось, 22 травня на Чернігівщині поблизу селища Гончарівське під керівництвом заступника міністра оборони України Олександра Миронюка пройшли типові випробування легкого переносного ракетного комплексу «Корсар» з удосконаленим прицілом, який значно розширює бойові можливості комплексу.