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    Американський есмінець USS Porter прямує у Чорне море

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    Ймовірно, у Чорне море американський есмінець USS Porter зайде вже сьогодні - Американський есмінець USS Porter прямує у Чорне море
    Ймовірно, у Чорне море американський есмінець USS Porter зайде вже сьогодні
    Фото: flickr.com usnavy

    З початку року кораблі ВМС США заходять у Чорне море втретє

    Американський есмінець USS Porter класу «Арлі Берк» вирушив із Середземного в Чорне море. Мета його прибуття – забезпечення безпеки в регіоні та участь у морських операціях із союзниками та партнерами по НАТО.

    Про це повідомили у Шостому флоті військово-морських сил США.

    Ймовірно, у Чорне море американський есмінець зайде вже сьогодні. У поточному році це вже третій раз, коли корабель ВМС США проводить операції в Чорному морі і другий раз конкретно для USS Porter - корабель відвідував акваторію Чорного моря у квітні.

    «Присутність USS Porter в Чорному морі має вирішальне значення для створення безпечного морського середовища та забезпечення свободи судноплавства. USS Porter і його команда з нетерпінням очікують спільної роботи у Чорному морі разом з нашими союзниками та партнерами в підтримку взаємних морських інтересів в регіоні», - сказав командир корабля Крейг Трент.

    Військовий корабель буде брати участь у морських операціях разом з союзниками та партнерами по НАТО - Туреччиною, Румунією, Болгарією, Грузією і, звичайно ж, Україною.

    Нагадаємо, минулого тижня Україна стала учасником програми партнерства розширених можливостей (EOP) НАТО.

    При цьому в Альянсі зазначили, що це жодним чином не вплине на можливе членство в блоці.

    В українському Кабінеті міністрів пояснили, що означає новий статус України і як це вплине на подальше зближення України та НАТО.

    Чорне море США НАТО корабель Україна ВМС море
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