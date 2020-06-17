Американський есмінець USS Porter прямує у Чорне море



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ймовірно, у Чорне море американський есмінець USS Porter зайде вже сьогодні Фото: flickr.com usnavy

З початку року кораблі ВМС США заходять у Чорне море втретє

Американський есмінець USS Porter класу «Арлі Берк» вирушив із Середземного в Чорне море. Мета його прибуття – забезпечення безпеки в регіоні та участь у морських операціях із союзниками та партнерами по НАТО.

Про це повідомили у Шостому флоті військово-морських сил США.

Ймовірно, у Чорне море американський есмінець зайде вже сьогодні. У поточному році це вже третій раз, коли корабель ВМС США проводить операції в Чорному морі і другий раз конкретно для USS Porter - корабель відвідував акваторію Чорного моря у квітні.

«Присутність USS Porter в Чорному морі має вирішальне значення для створення безпечного морського середовища та забезпечення свободи судноплавства. USS Porter і його команда з нетерпінням очікують спільної роботи у Чорному морі разом з нашими союзниками та партнерами в підтримку взаємних морських інтересів в регіоні», - сказав командир корабля Крейг Трент.

Військовий корабель буде брати участь у морських операціях разом з союзниками та партнерами по НАТО - Туреччиною, Румунією, Болгарією, Грузією і, звичайно ж, Україною.

Нагадаємо, минулого тижня Україна стала учасником програми партнерства розширених можливостей (EOP) НАТО.

При цьому в Альянсі зазначили, що це жодним чином не вплине на можливе членство в блоці.

В українському Кабінеті міністрів пояснили, що означає новий статус України і як це вплине на подальше зближення України та НАТО.