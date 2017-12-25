У США сталася стрілянина в ресторані, є поранені

Після стрілянини співробітники правоохоронних органів затримали 21-річного чоловіка для допиту

У місті Віксберг у штаті Міссісіпі (США) в результаті стрілянини у ресторані постраждали п'ятеро осіб. Про це повідомила місцева поліція, інформує телеканал WJTV. У поліції розповіли, що їхні співробітники прибули на виклик до ресторану і виявили чоловіка, який лежав на землі. Потім поліцейські знайшли ще чотирьох поранених людей, всі вони були



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Ймовірний нападник

Після стрілянини співробітники правоохоронних органів затримали 21-річного чоловіка для допиту

У місті Віксберг у штаті Міссісіпі (США) в результаті стрілянини у ресторані постраждали п'ятеро осіб.

Про це повідомила місцева поліція, інформує телеканал WJTV.

У поліції розповіли, що їхні співробітники прибули на виклик до ресторану і виявили чоловіка, який лежав на землі. Потім поліцейські знайшли ще чотирьох поранених людей, всі вони були госпіталізовані.

За інформацією ЗМІ, життю постраждалих нічого не загрожує. Також повідомляється, що співробітники правоохоронних органів затримали 21-річного чоловіка для допиту.

Як повідомляв «Главком», 22 грудня поліцейська спецоперація у Одесі пройшла на вулиці Отамана Головатого, недалеко від Пересипського моста. Як розповіли очевидці, поліція штурмувала автосалон Tverdovsky, було чути стрілянину.

Згодом поліція кваліфікувала стрілянину біля автосалону в Одесі як хуліганство

