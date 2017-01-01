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    Поліція кваліфікувала стрілянину біля автосалону в Одесі як хуліганство

    Із правопорушниками проводяться першочергові слідчі дії
    Правоохоронці кваліфікувала як хуліганство дії учасників конфлікту зі стріляниною в Суворовському районі Одеси, один з учасників якого забарикадувався у приміщенні автосалону «Твердовський» і погрожував застосувати зброю до поліцейських. Про це повідомляє відділ комунікацій Одеського відділку Нацполіції. 
    • Вчора, 23:19
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    <p>Спецоперація силовиків в Одесі проходила 22 грудня на вулиці Отамана Головатого&nbsp;</p>

    Спецоперація силовиків в Одесі проходила 22 грудня на вулиці Отамана Головатого 

    Із правопорушниками проводяться першочергові слідчі дії

    Правоохоронці кваліфікувала як хуліганство дії учасників конфлікту зі стріляниною в Суворовському районі Одеси, один з учасників якого забарикадувався у приміщенні автосалону «Твердовський» і погрожував застосувати зброю до поліцейських.

    Про це повідомляє відділ комунікацій Одеського відділку Нацполіції. 

    «Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту зі стріляниною в Суворовському районі Одеси, де сьогодні побували керівники ГУ НП в Одеській області, слідчо-оперативна группа Хаджибеївського відділення поліції, бійці спецпідрозділу «КОРД» і батальйону поліції особливого призначення. Один з учасників події забарикадувався у приміщенні ремонтного боксу, розташованого на території автосалону і погрожував застосуванням зброї. Його та ще одного громадянина, учасника події, особи яких встановлено, було доставлено до Хаджибеївського відділення Суворовського відділу поліції Одеси», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що із правопорушниками проводяться першочергові слідчі дії.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Тривають заходи, спрямовані на встановлення причин та обставин події, а також інших осіб, які можуть бути до неї причетні.

    У поліції додали, що вирішується також питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

    Як повідомляв «Главком»,  22 грудня поліцейська спецоперація у Одесі пройшла на вулиці Отамана Головатого, недалеко від Пересипського моста. Як розповіли очевидці, поліція штурмувала автосалон Tverdovsky, було чути стрілянину.

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