  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У США стартує виробництво піци з відходів

    • Розсилка
    У США стартує виробництво піци з відходів - У США стартує виробництво піци з відходів
    У США стартує виробництво піци з відходів

    Кухарі відзначили, що у виробництві піци будуть використовуватися інгредієнти, від яких зазвичай прийнято позбавлятися

    У США було створено виробництво в Сан-Франциско, на якому будуть робити піцу з додаванням харчових відходів.

    Про це повідомляє Waste 360.

    Творцями бренду, що отримав назву Ugly Pickle Co., стали шеф-кухаря Девід Мерфі і Кайла Абе. Свій продукт вони ласкаво називають «сміттєвими пиріжками».

    Кухарі відзначили, що у виробництві піци будуть використовуватися інгредієнти, від яких зазвичай прийнято позбавлятися. Так, в складі піц можна буде знайти субпродукти, некрасиві овочі та фрукти, а також використане зерно.

    За їх словами, вони мають намір показати, що харчові відходи можна звести до мінімуму в повсякденному житті. Також вони очікують, що такий стартап допоможе фермерам, у яких буде здійснюватися закупівля складових частин для виробництва піци.

    Незвичайні страви будуть в закладі «Shuggie's Trash Pie + Natural Wine», який має відкритися навесні 2021 року.

    Теги: США зерно овочі фрукти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies