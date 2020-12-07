У США стартує виробництво піци з відходів

Кухарі відзначили, що у виробництві піци будуть використовуватися інгредієнти, від яких зазвичай прийнято позбавлятися

У США було створено виробництво в Сан-Франциско, на якому будуть робити піцу з додаванням харчових відходів.

Про це повідомляє Waste 360.

Творцями бренду, що отримав назву Ugly Pickle Co., стали шеф-кухаря Девід Мерфі і Кайла Абе. Свій продукт вони ласкаво називають «сміттєвими пиріжками».

Кухарі відзначили, що у виробництві піци будуть використовуватися інгредієнти, від яких зазвичай прийнято позбавлятися. Так, в складі піц можна буде знайти субпродукти, некрасиві овочі та фрукти, а також використане зерно.

За їх словами, вони мають намір показати, що харчові відходи можна звести до мінімуму в повсякденному житті. Також вони очікують, що такий стартап допоможе фермерам, у яких буде здійснюватися закупівля складових частин для виробництва піци.

Незвичайні страви будуть в закладі «Shuggie's Trash Pie + Natural Wine», який має відкритися навесні 2021 року.