Pfizer подала запит на екстрене схвалення вакцини від Covid-19 в Індії

Зазвичай індійський регулятор з питань ліків розглядає питання дозволу вакцин протягом 90 днів, але в цій ситуації процес може пройти швидше

Компанія Pfizer подала документи на термінове схвалення вакцини від коронавірусу в Індії. Країна посідає друге місце за кількістю випадків зараження у світі.

Про це повідомляє Reuters.

Радник уряду Індії з питань боротьби з коронавірусом В. К. Пол зазначив, що зазвичай індійський регулятор з питань ліків розглядає питання дозволу вакцин протягом 90 днів, але в цій ситуації процес може пройти швидше.

Поки невідомо, у якій кількості Pfizer поставить в Індію свою вакцину. Основною проблемою в цьому питанні є відсутність на багатьох холодильних підприємствах умов для зберігання вакцини. Ліки потрібно зберігати за температури -70 градусів за Цельсієм.

У той же час у країні сподіваються на постачання п'яти вакцин від Covid-19, які тестували в країні. Серед них також зразок розробки Оксфордського університету і Astrazeneca.

В Індії за весь період пандемії коронавіруса зафіксовано 9,57 мільйона випадків зараження і це другий показник у світі після Сполучених Штатів. Також в країні від Covid-19 померли 140,5 тисяч чоловік.

В суботу президент США Дональд Трамп заявив, що вже наступного тижня почнеться вакцинація від Covid-19 у Штатах. Новина прозвучала на тлі рекордних показників захворюваності в країні.

Як повідомлялося раніше, учора міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підписав технічні документи для отримання Україною вакцин від коронавірусу від ініціативи Covax.

Нагадаємо, що міністерство охорони здоров’я вимагає закласти понад 15 мільярдів у бюджет на вакцинацію.

Напередодні Степанов заявив, що російської вакцини від Covid-19 не існує, і Україна веде переговори із США щодо поставки вакцин.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.