У США впав військовий вертоліт, є загиблі

Вертоліт впав на фермерському полі поблизу міста Мендон і загорівся

У США в штаті Нью-Йорк розбився вертоліт Національної гвардії UH-60 Black Hawk («Чорний яструб»). Загинули троє військовослужбовців. Про це поінформував шериф округу Монро, де сталася аварія, Тодд Бакстер, повідомляє WIVB-TV.

Зазначається, вертоліт впав на фермерському полі поблизу міста Мендон і загорівся.

«Ми чекаємо від Національної гвардії підтвердження особи тих, хто був на борту», ‒ уточнив він.

Large first responder scene at W Bloomfield and Cheese Factory Rd. Road totally blocked off. Working to find out specifics right now. @News_8 pic.twitter.com/7nO2yy9kBw — Jack Watson (@JackWatsonTV) January 21, 2021

Вертоліт використовувався для медичної евакуації, національна гвардія штату заявила, що екіпаж виконував тренувальний політ. За інформацією гвардії, на борту було всього три людини.