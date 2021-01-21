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    У США впав військовий вертоліт, є загиблі

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    Вертоліт використовувався для медичної евакуації - У США впав військовий вертоліт, є загиблі
    Вертоліт використовувався для медичної евакуації
    Скіршот з відео

    Вертоліт впав на фермерському полі поблизу міста Мендон і загорівся

    У США в штаті Нью-Йорк розбився вертоліт Національної гвардії UH-60 Black Hawk («Чорний яструб»). Загинули троє військовослужбовців. Про це поінформував шериф округу Монро, де сталася аварія, Тодд Бакстер, повідомляє WIVB-TV.

    Зазначається, вертоліт впав на фермерському полі поблизу міста Мендон і загорівся.

    «Ми чекаємо від Національної гвардії підтвердження особи тих, хто був на борту», ‒ уточнив він.

    Вертоліт використовувався для медичної евакуації, національна гвардія штату заявила, що екіпаж виконував тренувальний політ. За інформацією гвардії, на борту було всього три людини.

    Теги: США політ Нью-Йорк вертоліт військові аварія Twitter
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