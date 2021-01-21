Волкер: при Байдені на Україну може чекати новий рівень уваги

На думку експредставника Держдепу, варто очікувати більшої присутності української теми в порядку денному Вашингтону

Двопартійна підтримка України з боку Сполучених Штатів триватиме за президентства Джо Байдена, але увага до неї може зрости.

Про це заявив колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю «Радіо Свобода»

Коментуючи перспективи розвитку ситуації на Донбасі за нового президента США, Волкер вказав на те, що це залежить передусім від готовності Росії припинити агресію.

«Питання в тому, чи Росія хоче зупинити війну, чи ні. Зараз Путін, на мою думку, вважає, що війна служить його цілям: вона розхитує Україну, дещо дестабілізує її, вона утримує її від взаємодії з Європою, від взаємодії з НАТО. Тому, я думаю, Путін вважає корисною справою, щоб війна тривала», – сказав Волкер.

Він висловив думку, що Захід «мав би піти на більший тиск на Росію», аби її президент Володимир Путін «побачив, що він нічого не здобуває, окупуючи частини України, а натомість платить дуже високу ціну за це».

На думку експредставника Державного департаменту з питань України, варто очікувати більшої присутності української теми в порядку денному Вашингтону.

«Буде й нове: нові обличчя і новий рівень уваги. Під час останнього року адміністрації Трампа – через процес імпічменту – присутності США, залучення США в українських питаннях не було. Я думаю, адміністрація Байдена доможеться, що це залучення повернеться», – спрогнозував Волкер.

Загалом ексдипломат прогнозує, що політика Вашингтону щодо підтримки Києва не зміниться. Це стосується як суверенітету та територіальної цілісності України, так і економічних реформ. Волкер оцінює цю підтримку як двопартійну, підтримувану і в Палаті представників, і в Сенаті Конгресу США.

«За час адміністрації Трампа ми з самого початку досягли значного прогресу зі встановлення політики невизнання щодо захоплення Росією Криму, зняття заборони на постачання озброєнь, так що ми змогли продавати корисне оборонне обладнання, ті ж «джавеліни». І все це буде тривати і за адміністрації Байдена», – вважає Волкер.

Як відомо, 20 січня Джо Байден склав присягу та офіційно став 46-м президентом США. Віцепрезиденткою стала Камала Гарріс – перша в історії США жінка на цій посаді. Сам 78-річний Байден став найстаршою людиною на чолі США.

Джо Байден одразу після складання присяги підписав перші виконавчі розпорядження. Також він повернув Штати до ВООЗ і скасував будівництво стіни з Мексикою.

Також у США запевнили, що залишатимуться непохитними у своїй підтримці України.