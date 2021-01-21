На Донбасі працював ворожий снайпер: поранено українського бійця

Збройні формування РФ відкривали вогонь в бік наших позицій з великокаліберного кулемета та снайперської зброї

За добу на фронті зафіксовано два факти порушення режиму тиші

Протягом минулої доби, 20 січня, на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому звіті пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

Так, неподалік населеного пункту Старогнатівка збройні формування РФ відкривали вогонь в бік наших позицій з великокаліберного кулемета та снайперської зброї.

«Внаслідок ворожих пострілів був поранений військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна допомога лікарів», – зазначається у повідомленні.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 21 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – резюмували у штабі Об'єднаних сил.