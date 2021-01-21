На Донбасі працював ворожий снайпер: поранено українського бійця
За добу на фронті зафіксовано два факти порушення режиму тиші
Протягом минулої доби, 20 січня, на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Про це йдеться у ранковому звіті пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.
Так, неподалік населеного пункту Старогнатівка збройні формування РФ відкривали вогонь в бік наших позицій з великокаліберного кулемета та снайперської зброї.
«Внаслідок ворожих пострілів був поранений військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна допомога лікарів», – зазначається у повідомленні.
Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Від початку поточної доби, 21 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – резюмували у штабі Об'єднаних сил.