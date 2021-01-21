Байден отримав «великодушного» листа від Трампа

Джо Байден вважає за краще не розголошувати вміст послання від свого попередника

Традиція залишати записку президентом перед виїздом з Білого дому відносно нещодавня

Новий президент США Джо Байден розповів про «великодушний» лист від свого попередника Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Однак Байден вважає за краще не розголошувати вміст послання, оскільки, за його словами, цей лист особистого характеру. Втім, додав Байден, він, можливо, розповість подробиці пізніше, після особистої розмови з Трампом.

Про те, що Трамп виконав хоча б одну з президентських традицій, пов'язаних з передачею повноважень наступникові, залишивши лист своєму наступнику в Овальному кабінеті, повідомлялося 20 січня. Тоді в Білому домі також відмовилися розкрити текст листа.

Традиція залишати записку президентом перед виїздом з Білого дому відносно нещодавня.

Першим її залишив президент Рональд Рейган для Джорджа Буша-старшого в 1989 році. У ній він написав афоризм «Не дозвольте індичкам збити вас з ніг» і намалював слона (символ Республіканської партії, – прим.) в оточенні цих птахів.

Як відомо, 20 січня Джо Байден склав присягу та офіційно став 46-м президентом США. Віцепрезиденткою стала Камала Гарріс – перша в історії США жінка на цій посаді. Сам 78-річний Байден став найстаршою людиною на чолі США.

Джо Байден одразу після складання присяги підписав перші виконавчі розпорядження. Також він повернув Штати до ВООЗ і скасував будівництво стіни з Мексикою.

Також у США запевнили, що залишатимуться непохитними у своїй підтримці України.