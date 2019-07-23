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    У США завершилися випробування другого легкого авіаносця класу Америка

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    LHA-7 буде вже третім кораблем ВМФ США, який буде називатися в пам'ять про захоплення в 1805 році лівійського міста Дерна - У США завершилися випробування другого легкого авіаносця класу Америка
    LHA-7 буде вже третім кораблем ВМФ США, який буде називатися в пам'ять про захоплення в 1805 році лівійського міста Дерна

    USS Tripoli (LHA-7) зможе приймати більше винищувачів F-35B

    Найбільший суднобудівельник США компанія Huntington Ingalls Industries заявила про успішні випробування універсального десантного судна USS Tripoli (LHA-7).  Про це пише ресурс Defense Blog.

    Корабель проходив тестування чотири дні в Мексиканській затоці. В тому числі тестували головну енергетичну установку, а також систему управління озброєнням.

    Дані десантні кораблі відрізняються тим, що в них відсутня нижня палуба, яка затоплюється для висадки морського десанту. Це дозволяє кораблям класу Америка приймати більше винищувачів вертикального злету і посадки F-35B, що робить дані кораблі легкими авіаносцями.

    Загалом же компанія Huntington Ingalls Industries створила 15 десантних кораблів для потреб ВМФ США, починаючи із 1966 року.

    LHA-7 буде вже третім кораблем ВМФ США, який буде називатися в пам'ять про захоплення в 1805 році лівійського міста Дерна десантом американських морських піхотинців.

    Раніше повідомлялося, що в США показали технології для протидії китайським протикорабельним ракетам. Новий перехоплювач був розроблений спільно із урядовим відомством DARPA, яка займається створенням перспективних зразків озброєння. Перспективний перехоплювач отримала назву MAD-FIRES – дана система буде запускатися із носової гармати корабля.

    Також нагадаємо, що Республіка Корея націлилася на створення легкого авіаносця.

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