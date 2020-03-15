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    У США знизили ключову ставку майже до нуля через коронавірус

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    У США знизили ключову ставку майже до нуля через коронавірус

    Прийнято рішення знизити цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до 0-0,25%

    Федеральна резервна система (ФРС) США ухвалила рішення знизити цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до 0-0,25%.

    Про це повідомляє Washington Post.

    Відзначається, що рішення знизити ставку майже до нуля було прийнято через економічного спаду на тлі коронавируса.

    Ставка буде зберігатися, поки федеральний комітет з операцій на відкритому ринку ФРС США не буде впевнений, що економіка зможе впоратися з останніми подіями.

    Раніше повідомлялося, що Федеральна резервна система США прийняла екстрене рішення про зниження базової процентної ставки на 0,5 процентного пункту до 1-1,25% річних.

    Президент США Дональд Трамп прокоментував рішення ФРС. Він заявив, що це правильне рішення, однак недостатнє. Трамп вважає, що ФРС повинна знижувати ставки більш агресивно, оскільки США знаходяться в нерівних умовах порівняно з іншими країнами, де ставки нижчі.

    США економіка Дональд Трамп коронавірус
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