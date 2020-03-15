У США знизили ключову ставку майже до нуля через коронавірус



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Прийнято рішення знизити цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до 0-0,25%

Федеральна резервна система (ФРС) США ухвалила рішення знизити цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до 0-0,25%.

Про це повідомляє Washington Post.

Відзначається, що рішення знизити ставку майже до нуля було прийнято через економічного спаду на тлі коронавируса.

Ставка буде зберігатися, поки федеральний комітет з операцій на відкритому ринку ФРС США не буде впевнений, що економіка зможе впоратися з останніми подіями.

Раніше повідомлялося, що Федеральна резервна система США прийняла екстрене рішення про зниження базової процентної ставки на 0,5 процентного пункту до 1-1,25% річних.

Президент США Дональд Трамп прокоментував рішення ФРС. Він заявив, що це правильне рішення, однак недостатнє. Трамп вважає, що ФРС повинна знижувати ставки більш агресивно, оскільки США знаходяться в нерівних умовах порівняно з іншими країнами, де ставки нижчі.