У США знизили ключову ставку майже до нуля через коронавірус
Прийнято рішення знизити цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до 0-0,25%
Федеральна резервна система (ФРС) США ухвалила рішення знизити цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до 0-0,25%.
Про це повідомляє Washington Post.
Відзначається, що рішення знизити ставку майже до нуля було прийнято через економічного спаду на тлі коронавируса.
Ставка буде зберігатися, поки федеральний комітет з операцій на відкритому ринку ФРС США не буде впевнений, що економіка зможе впоратися з останніми подіями.
Раніше повідомлялося, що Федеральна резервна система США прийняла екстрене рішення про зниження базової процентної ставки на 0,5 процентного пункту до 1-1,25% річних.
Президент США Дональд Трамп прокоментував рішення ФРС. Він заявив, що це правильне рішення, однак недостатнє. Трамп вважає, що ФРС повинна знижувати ставки більш агресивно, оскільки США знаходяться в нерівних умовах порівняно з іншими країнами, де ставки нижчі.